Oburzające dzieło włoskiego rysownika: UE ukazana jako nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz, a Boris Johnson jako więzień

Włoski rysownik przyrównał Unię Europejską do obozu zagłady Auschwitz

Fot. Getty/Twitter

Fala krytyki spadła na włoskiego rysownika Mario Improtę, który dla zobrazowania Brexitu posłużył się symbolem terroru i ludobójstwa z czasów II wojny światowej. Artysta przyrównał Unię Europejską do niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, a Borisa Johnsona do uciekającego z obozu więźnia.

Wydawałoby się, że w obecnych czasach żaden europejski dziennikarz czy artysta nie powinien już popełniać takich błędów, by dla zobrazowania bieżących problemów politycznych i społecznych kontynentu sięgać po symbolikę z czasów II wojny światowej. Ale, jak widać, symbol terroru i ludobójstwa, jakim jest niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz, nadal stanowi pokusę dla wszelkiej maści komentatorów życia codziennego, dla dosadnego wyrażenia swoich poglądów.

Nie inaczej stało się w przypadku włoskiego rysownika Mario Improty, który 14 grudnia (dzień po oficjalnym ogłoszeniu wyniku wyborów w UK) umieścił w poście na Twitterze obrazek, na którym Unię Europejską przyrównał do obozu zagłady Auschwitz (niem. Konzentrationslager Auschwitz), a Borisa Johnsona do uciekającego z obozu więźnia, odzianego w pasiak i trzymającego w ręku flagę Union Jack. Napis „Unia Europejska” pojawił się na rysunku nad bramą wejściową do obozu, czyli dokładnie tam, gdzie oryginalnie widnieje napis „Arbeit macht frei” („Praca czyni wolnym”).

Przyrównanie Unii Europejskiej do obozu koncentracyjnego z miejsca wywołało falę oburzenia, przede wszystkim wśród polityków i zamieszkujących Rzym Żydów, ale też i wśród fanów włoskiego artysty. W sprawie zabrało również głos Muzeum Auschwitz, które opublikowało na Twitterze (Auschwitz Memorial) następujący komunikat: “’Arbeit macht frei’ to cyniczna iluzja, którą SS karmiło więźniów Auschwitz. Te słowa stały się symbolem ludzkiej nienawiści. Używanie tego symbolu i jego haniebne wykorzystywanie jest bolesne z uwagi na pamięć o Auschwitz i o ofiarach”.

Po fali krytyki włoski rysownik postanowił zamienić obóz koncentracyjny na ubikację z napisem „Unia Europejska”. Artysta także przeprosił i zaznaczył, że „identyfikowanie Unii Europejskiej z obozem koncentracyjnym nie było właściwe”.