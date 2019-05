Obrońcy Borisa Johnsona kontratakują: Proces wytoczony głównemu kandydatowi na stanowisko premiera jest próbą odwrócenia Brexitu!

Fot. Getty

Czołowi politycy Partii Konserwatywnej oraz zwolennicy Borisa Johnsona rzucili się do obrony byłego burmistrza Londynu, którego młody Brytyjczyk oskarżył właśnie o celowe wprowadzenie opinii publicznej w błąd przed referendum ws. Brexitu. - To nic innego, niż politycznie motywowana próba odwrócenia Brexitu i stłamszenia woli narodu – mówią obrońcy Johnsona.

Nad Borisem Johnsonem – dotychczas najpoważniejszym kandydatem do przejęcia schedy po Theresie May, od tygodnia zbierają się czarne chmury. Niecały tydzień temu media przypomniały kilka rasistowskich i ksenofobicznych komentarzy byłego ministra spraw zagranicznych i burmistrza Londynu z lat 2008 – 2016, a teraz młody, 29-letni Brytyjczyk, złożył przeciwko niemu pozew. Marcus Ball oskarżył Johnsona o sprzeniewierzenie się piastowanym przez siebie funkcjom publicznym oraz o szerzenie przedreferendalnych kłamstw. W skardze, która wpłynęła wczoraj do Westminster Magistrates' Court, Ball zarzucił najpoważniejszemu kandydatowi do objęcia fotela premiera, że stojąc na czele kampanii „Vote Leave” celowo wprowadził opinię publiczną w błąd, twierdząc, że Wielka Brytania co tydzień wysyła do Brukseli £350 mln, zamiast przeznaczyć te pieniądze na wiecznie niedofinansowany NHS.

W sukurs Borisowi Johnsonowi niemal natychmiast przyszli nie tylko politycy Partii Konserwatywnej popierający jego kandydaturę na stanowisko premiera, ale też nawet jego polityczni rywale. Większość z nich nie mówi o skardze złożonej przez młodego biznesmena i sfinansowanej w ramach crowdfundingu inaczej, niż w kategoriach „afery politycznej” i „politycznie motywowanej próby odwrócenia Brexitu oraz stłamszenia woli narodu”.

- To jest próba wykorzystania sądu do osiągnięcia celu politycznego, co, jak sądzę, nie jest ani słuszne, ani właściwe. To wciąga sąd w coś, co nie leży w jego gestii. Potrzebujemy, aby sądy i politycy wzajemnie się szanowali, a to stanowi nadużycie tej zasady, bardzo niepokojące nadużycie. [Skarga] została wniesiona przez ludzi, którzy czują się dotknięci wynikiem referendum – powiedział czołowy konserwatywny polityk Jacob Rees-Mogg, który otwarcie popiera kandydaturę Johnsona. - Trochę martwię się o wybór momentu wniesienia tego prywatnego oskarżenia, a także o sens zaciętej debaty politycznej, której sędziami powinni być zwykli ludzie, a nie sędziowie – zaznaczył z kolei Dominic Raab, jeden z poważniejszych rywali Johnsona do przejęcia schedy po Theresie May.

