Bez kategorii Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Europie

Materiał partnera

Wymagane wyposażenie samochodu w Europie może różnić się w zależności od kraju i lokalnych przepisów. Jeżeli planujemy wyjechać do jednego z państw europejskich, dobrze jest zapoznać się z tamtejszymi regulacjami. Kierowcy, stosując się do nich, mogą zapewnić sobie i innym użytkownikom drogi większe poczucie bezpieczeństwa i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Normy odnoszące się do tego, jakie akcesoria powinny lub muszą znaleźć się w każdym samochodzie w Europie, nie są żadną tajemnicą. Każdy kierowca może sprawdzić je przed planowaną podróżą, by zweryfikować, czy auto jest w stu procentach gotowe do drogi. Warto zrobić to nieco wcześniej, by mieć czas na uzupełnienie braków. Istnieje pewne ogólne wyposażenie, które jest powszechnie rekomendowane lub wymagane w większości krajów europejskich.

Bezpieczeństwo w razie awarii – odblaskowa kamizelka i trójkąt ostrzegawczy

Na Węgrzech i Litwie, a także w Bułgarii, Austrii, Norwegii, Chorwacji, Estonii, Niemczech czy we Włoszech, kierowcy są zobowiązani do posiadania odblaskowej kamizelki oraz trójkąta ostrzegawczego w samochodzie. Przydają się one w przypadku awarii lub wypadku, aby zwiększyć swoją widoczność dla innych uczestników ruchu.

Szybka reakcja w nagłych wypadkach – pod ręką apteczka pierwszej pomocy

Dobrze zaopatrzona apteczka jest niezbędna w przypadku doznania niewielkich obrażeń wskutek nagłych incydentów na drodze. Dzięki niej kierowca i pasażerowie mogą szybko zareagować, zapewniając sobie pierwszą pomoc przed przybyciem służb medycznych. Jadąc na Słowację, Węgry, do Niemiec, Rumunii, Belgii, Słowenii, Austrii, Irlandii, Chorwacji, Estonii, Czech, apteczkę należy zabrać ze sobą.

Niespodziewany pożar – pomocna okaże się gaśnica

Obowiązkowe wyposażenie gaśnicy w samochodach to kolejny krok ku zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach. Ma to na celu umożliwienie szybkiej interwencji w przypadku małych pożarów, które mogą szybko się rozprzestrzeniać i stwarzać poważne zagrożenie dla kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Choć w wielu państwach jej nie wymagają, w Słowenii, Chorwacji, Czechach, Rumunii, Belgii, Irlandii, Szwecji i na Litwie posiadanie gaśnicy to obowiązek.

Przestój na drodze – koło zapasowe musi znajdować się w aucie

W przypadku przebicia opony na trasie na Słowacji, w Andorze, w Serbii, w Macedonii obowiązkowe jest posiadanie koła zapasowego. W niektórych krajach Unii Europejskiej w związku z dążeniem do ograniczenia emisji CO 2 coraz częściej zaleca się stosowanie zestawów naprawczych, które zajmują mniej miejsca niż pełnowymiarowe koło. Takowe można mieć w Hiszpanii i Grecji.

Zalecane wyposażenie samochodu

Przekraczając granicę niektórych państw europejskich, warto mieć ze sobą (na wszelki wypadek) również inne elementy, które przyczynią się do zagwarantowania spokojnej podróży. Często wymienianymi przedmiotami są:

podstawowy zestaw narzędzi;

zapasowe żarówki;

zestaw bezpieczników;

linka holownicza;

kable rozruchowe.

Pamiętajmy, że jeżeli przewozimy dziecko, to najbezpieczniej usadzić je w foteliku. Kierowcy wybierający się do kraju, w którym należy spodziewać się obfitych opadów śniegu, powinni mieć ze sobą łańcuchy śniegowe na koła.

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu w Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania to atrakcyjny cel podróży zarówno dla pasjonatów turystyki, jak i osób poszukujących lepszych perspektyw zawodowych poza granicami kraju. W kwestii wymagań dotyczących wyposażenia samochodu, przepisy nie są nadmiernie rygorystyczne, zaś jedynym obowiązkowym elementem jest obecność trójkąta ostrzegawczego. Warto jednakże zanotować, że przewożenie dzieci w wieku do 3 lat wymaga specjalnych fotelików z atestem. A ruch drogowy odbywa się po lewej stronie jezdni.

