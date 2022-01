Obowiązkowe szczepienie przeciwko Covid-19 dla osób 50+. Który kraj w Europie zdecydował się właśnie na takie rozwiązanie?

Fot. Getty

Jeden z krajów europejskich zdecydował się właśnie na wprowadzenie przymusu szczepień dla osób 50+. Nowe regulacje są związane z szerzącym się błyskawicznie, nowym wariantem koronawirusa – Omikronem, a także z próbą pomocy przeciążonej służbie zdrowia.

Na przymusowe szczepienia dla obywateli powyżej 50. roku życia zdecydowały się właśnie Włochy. Wcześniej, bo już w październiku zeszłego roku, obowiązek taki został nałożony na pewne grupy zawodowe, w tym na pracowników służby zdrowia i nauczycieli, a teraz szczepienia będą obligatoryjne dla wszystkich mieszkańców Włoch, którzy ukończyli 50. rok życia, niezależnie od wykonywanego zawodu czy stanu zdrowia.

Przymusowe szczepienia – dlaczego Włochy zdecydowały się na tak radykalny krok?

Wprowadzenie obowiązku szczepień dla 50-latków i osób starszych to niewątpliwie dosyć radykalny krok. Ale, jak przekonują władze, jest on niezbędny, żeby odciążyć niezwykle doświadczoną w kraju służbę zdrowia. Zwłaszcza, że chorych w szybkim tempie przybywa z uwagi na zakażenia bardzo zakaźnym wariantem koronawirusa – Omikronem. Obowiązek szczepień wchodzi ze skutkiem natychmiastowym i będzie obowiązywał do czerwca. Każdy, kto ma powyżej 50 lat i chodzi normalnie do pracy, będzie się musiał liczyć z tym, że w przypadku niezgody na szczepienie zostanie zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków. - Wprowadzane obecnie środki mają na celu utrzymanie dobrego funkcjonowania naszych szpitali, a jednocześnie utrzymanie otwartych szkół i działalności biznesowej. Docieramy do grup wiekowych, które są najbardziej zagrożone hospitalizacją, aby zmniejszyć presję na szpitale i ratować życie – w takich słowach premier Draghi miał przekonywać swoich ministrów do nowych obostrzeń.