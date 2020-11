Obowiązkowe przeglądy MOT nie zostały odroczone po wprowadzeniu drugiego lockdownu w Anglii

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla kierowców i posiadaczy samochodów w Anglii - w trakcie drugiego lockdownu nie podjęto decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązkowego przeglądu auta (MOT).

Nie będzie zwolnienia z przeglądów MOT wypadających w okresie drugiego lockdownu obowiązującego w Anglii (od 5 listopada do 2 grudnia 2020 roku). Choć brytyjskie władze podjęły decyzję o wprowadzeniu surowych restrykcji dotyczących "zamknięcia" całego kraju i przedłużenia furlough w całej Wielkiej Brytanii do marca, nie wprowadzono zwolnienia z obowiązkowego przeglądu samochodów (MOT).

Zła wiadomość dla kierowców w Anglii

Co to oznacza dla kierowców w Anglii? Wszyscy kierowcy i posiadacze samochodów będą musieli zrobić przegląd swojego auta jeśli jego termin wypada w czasie drugiego lockdownu. Przypomnijmy, kara za nie dopełnienie tego obowiązku może sięgnąć nawet 2500 funtów. Warto również w tym miejscu dodać, że w ciągu najbliższych tygodni ruch w stacjach diagnostycznych i u mechaników może być znacznie większy, ponieważ część przeglądów przypadających na okres od marca do sierpnia została przełożona na późniejszy termin.

UWAGA! Trzeba jednak zaznaczyć, że sytuacja wygląda inaczej w Irlandii Północnej. W tej części Wielkiej Brytanii podjęto decyzję o zwolnieniu z MOT nie o pół roku, ale o cały rok.

Przeczytaj koniecznie: Policyjne dochodzenie w sprawie zakrwawionej siatki z notatką w języku polskim zostało ZAKOŃCZONE

Nie będzie zwolnienia z obowiązkowego przeglądu MOT

Przypomnijmy, w czasie wiosennego lockdownu brytyjski Departament Transportu (DfT) podjął decyzję o zwolnieniu z obowiązkowego przeglądu auta (MOT). Ówczesne rozporządzenie, które w życie weszło 30 marca, dotyczyło zarówno samochodów osobowych, jak i motocykli i vanów, jednak zastrzeżono w nim, że pojazdy powinny być utrzymane "w stanie przydatnym do ruchu drogowego". W praktyce dla kierowców oznaczało to, że jeśli w przeciągu pół roku od dnia 30 marca mieli do zrobienie przegląd to z powodu lockdownu zostali z tego obowiązku zwolnieni. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym tekście: Koronawirus w UK - przeglądy techniczne MOT odroczone na pół roku

Ważne dla kierowców w UK! Wracają obowiązkowe testy MOT już od przyszłego miesiącaTe "nadzwyczajne" regulacje obowiązywały do 1 sierpnia 2020 roku - w ramach luzowania restrykcji w zeszłe wakacje rząd podjął decyzję o "otwarciu" stacji diagnostycznych i powrocie obowiązkowych testów MOT. Więcej na ten tematy pisaliśmy w tym tekście:

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!