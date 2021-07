Obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną zostaje zniesiona w Anglii

Brytyjski minister zdrowia potwierdził, że osoby w pełni zaszczepione po kontakcie z osobą z pozytywnym wynikiem testu nie będą musiały poddawać się kwarantannie. Regulacje te będą obowiązywać od 16 sierpnia 2021 i dotyczyć będą Anglii. Co trzeba o nich wiedzieć?

W przemówieniu w Izbie Gmin Sajid Javid zapowiedział istotną zmianę w kwestii przywilejów dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Od dnia 16 sierpnia 2021 roku takie osoby po tym, jak doszło w ich przypadku do kontaktu z osobą zakażoną, będą zwolnione z obowiązku udania się na kwarantannę. Do tej pory, w obliczu takiej sytuacji, byli oni kierowani na samoizolację w domu, która trwała 10 dni. Jeszcze przed swoim wystąpienie w brytyjskim parlamencie minister Javid dał do zrozumienia w brytyjskich mediach, że w tej materii czeka nas zmiana regulacji, a wcześniej, brytyjskie media spekulowały, że wkrótce może do tego dojść.

Teraz pojawiły się konkretne i oficjalne informacje.

Obowiązek kwarantanny dla osób w pełni zaszczepionych zostaje zniesiony

"To nowe podejście oznacza, że ​​możemy zarządzać wirusem w proporcjonalny sposób" - oświadczył w trakcie przemówienia w Izbie Gmin szef brytyjskiego resortu zdrowia. Osobom, które są zaszczepione, a miały kontakt z zakażonym, "poleca się" wykonanie testu PCR "tak szybko, jak to możliwe", aby zapewnić pewność, że nie doszło do transmisji wirusa. "Każdy, kto uzyska wynik pozytywny, będzie musiał się odizolować, niezależnie od tego, czy otrzymał [w pełni - przyp.red] szczepienie, czy też nie" - uzupełnił Javid.

Co więcej, zaznaczył on również, że ta sama polityka będzie miała zastosowanie do osób poniżej 18. roku życia. W kwestii zasad kwarantanny po przyjeździe do UK z innego kraju nic się nie zmienia, ale jeszcze w tym tygodniu rząd ma zdradzić więcej szczegółów na ten temat.

Po kontakcie z osobą zakażoną rząd "zaleca" test PCR "tak szybko, jak to możliwe"

Warto również w tym miejscu dodać, że zmianom uległy również regulacje związane z "bańkami wsparcia" w szkołach. Minister edukacji Gavin Williamson zapowiedział odejście od obowiązującego w Anglii systemy polegającego na wysyłaniu na kwarantannę rzeczonych "baniek", a więc całych grup uczniów, a nie izolowanie konkretnych i pojedynczych przypadków. Efektem takiego podejścia są setki tysiące uczniów, którzy są w pełni zdrowi, a nie mogą się normalnie uczyć. Jak podaje serwis informacyjny BBC z 641 000 uczniów, którzy zostali skierowani na izolację tylko w 28 tysiącach przypadków zakażenie Covid-19 zostało potwierdzone.

Williamson potwierdził, że zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone pod koniec semestru letniego. "Utrzymywanie dzieci w stałych grupach było niezbędne do kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa, gdy nasza populacja była mniej zaszczepiona" - mówił. "Zdajemy sobie sprawę, że system baniek i izolacji powodował zakłócenia w edukacji wielu dzieci. Z tego powodu zamierzamy odejść od tych regulacji i włączyć uczniów w system NHS Test and Trace. Zmiany te dotkną placówek przedszkolnych, szkół i uczelni" - podsumowywał.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zmiany w regulacjach w tym zakresie wejdą w życie 19 lipca, a więc w tym samym czasie, gdy nastąpi ostatni etap luzowania restrykcji.