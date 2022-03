Obowiązek wypełniania Passenger Locator Form przed przylotem do UK ma zostać całkowicie zniesiony

Czy obowiązek wypełniania Passenger Locator Form zostanie zniesiony wcześniej, niż pierwotnie zapowiadano? Minister transportu naciska na całkowite usunięcie tych regulacji i ma silne poparcie w rządzie. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższy poniedziałek.

Przypomnijmy, zgodnie z pierwotnymi założeniami brytyjskie władze jeszcze przed świętami wielkanocnymi planowały uproszczenie procedur związanych z koniecznością wypełniania formularzy lokalizacyjnych (ang. Passenger Locator Form) przy przylocie do UK. Obowiązek wypełniania tego dokumentu przed podróżą lotniczą został wprowadzony w czerwcu 2020 roku. W chwili obecnej wciąż dotyczy on wszystkich, którzy przylatują do UK z innych krajów (wyjątek w tej kwestii stanowią loty z Irlandii, z Wysp Normandzkich oraz z Wyspy Man). W chwili obecnej na terenie Wielkiej Brytanii nie obowiązuje już większość restrykcji covidowych i istnieją silne naciski polityczne, aby nie tyle uprościć, co po prostu całkowicie znieść konieczność wypełniania PLF i zrobić to znacznie wcześniej, niż przed przerwą świąteczną.

Minister transportu naciska na całkowite usunięcie Passenger Locator Form

Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy "Guardiana" brytyjski minister transportu ma naciskać na wcześniejsze zniesienie obowiązku wypełniania formularzy lokalizacyjnych. Regulacje w tej kwestii miałyby obowiązywać już od 4 kwietnia 2022 roku. Według "Guardiana" brytyjski minister zdrowia Sajid Javid miał już zadeklarować swoje poparcie dla takiego rozwiązania.

Oczekuje się, że Javid, Shapps i inni starsi ministrowie rządu Borisa Johnsona wezmą udział w posiedzeniu w następny poniedziałek (14 marca 2021). Na tym spotkaniu właśnie mają oficjalne zapaść decyzje w tej sprawi i, jak donosi "Guardian", "oczekuje się, że usunięte zostaną pozostałe środki bezpieczeństwa związane z Covid-19". Spekuluje się również, że wymóg poddania się testowi na obecność koronawirusa obowiązujący niezaszczepionych podróżnych również może zostać zniesiony.

Zmiany mają obowiązywać od 4 kwietnia

Huw Merriman, konserwatywny poseł, który przewodniczy komisji ds. transportu w Izbie Gmin, stoi na stanowisku popierającym jak najszybsze usunięcie tych regulacji. Jego zdaniem "nie mają one sensu". Podobnego zdania są przedstawiciele sektora lotniczego. Szczególnie głośnym krytykiem w tej sprawie pozostaje Michael O`Leary.

"Tworzy się przez nie bałagan. Powinni porzucić ten pomysł, jest on obecnie niepotrzebny. Nikt tego od nas nie zbiera, nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie śledzi. Zostały zaprojektowane tylko po to, aby udawać, że politycy robią coś, aby chronić ludzi" - komentował szef linii Ryanair, cytowany przez "The Independent". O`Leary podpisał się również pod apelem przedstawicieli branży lotniczej o całkowite zniesienie PLF.