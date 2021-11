Obostrzenia w Walii – wstęp do kina czy teatru będzie możliwy jedynie po okazaniu certyfikatu szczepień lub negatywnego testu na Covid-19

Fot. Getty

Władze Walii zdecydowały się zaostrzyć ograniczenia w związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19. Od połowy listopada wszyscy mieszkańcy Walii, którzy będą chcieli wejść do kina czy teatru, będą zobowiązani okazać certyfikat szczepień albo aktualny, negatywny wynik testu w kierunku koronawirusa.

Walijczycy od dawna dosyć restrykcyjnie podchodzą do pandemicznych ograniczeń. Przypomnijmy, że na terenie Walii już od 11 października certyfikaty szczepień lub negatywne wyniki testu w kierunku koronawirusa są wymagane przy wejściu do klubów nocnych i podobnych im miejsc, w których gromadzą się większe ilości ludzi. Teraz natomiast dokument potwierdzający przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciwko Covid-19 lub aktualny, negatywny wynik testu na koronawirusa, będzie wymagany także przy wejściu do kina, teatru czy sali koncertowej. Te kontrowersyjne przepisy wejdą w życie 15 listopada.

Restrykcje są konieczne

Władze Walii nie mają wątpliwości, że większe restrykcje są konieczne, ponieważ koronawirus znów nieco wymyka się spod kontroli. - Cieszę się, że dzisiaj, w trakcie głosowania, zostało uzgodnione rozszerzenie [restrykcji]. Covid nie zniknął, a liczba przypadków utrzymuje się na wysokim poziomie i musimy podejmować dalsze kroki, aby zapewnić Walii bezpieczeństwo. Certyfikat covidowy NHS jest jednym z wielu środków, które pomagają działać firmom, a jednocześnie pomagają kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa. Decyzja o ich wprowadzeniu nie została podjęta pochopnie, a obiekty, które zostaną nią objęte, to pomieszczenia, gdzie duża liczba ludzi przebywa blisko siebie przez dłuższy czas. Od 11 października ludzie są zobowiązani do okazywania przepustek covidowych NHS lub aktualnego, negatywnego wyniku testu przepływu bocznego, aby wejść do klubów nocnych, czy do podobnych miejsc, a przepisy te działają dobrze. (…) Będziemy nadal współpracować z sektorami, które wdrażają program, aby jak najlepiej je wspierać – zaznaczył minister zdrowia i opieki społecznej Eluned Morgan.