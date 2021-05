Obniżono poziom zagrożenia w Wielkiej Brytanii, a premier potwierdził poluzowanie restrykcji od 17 maja

Poziom zagrożenia covidowego obniżono do trzeciego, co oznacza, że nie ma my już do czynienia ze wzrostem zarażeń. Boris Johnson z kolei potwierdził poluzowanie restrykcji związanych z lockdownem w Anglii od 17 maja.

Ze względu na efektywność masowych szczepień i spadek liczby zachorowań brytyjski rząd zdecydował się obniżyć poziom zagrożenia covidowego na Wyspach z czwartego do trzeciego poziomu. Eksperci ds. zdrowia twierdzą, że liczba infekcji, przyjęć do szpitali i ofiar śmiertelnych „nieustannie spada” od ostatnich pięciu miesięcy.

Obniżono poziom zagrożenia w Wielkiej Brytanii

Jeszcze na początku stycznia w Wielkiej Brytanii obowiązywał piąty poziom zagrożenia covidowego, w lutym obniżono go do drugiego, a dzisiaj, 10 maja do trzeciego, co oznacza, że nie ma obecnie wzrostu zarażeń, chociaż nadal dochodzi do zachorowań. Z obniżeniem poziomu do trzeciego zgodziło się czterech głównych doradców medycznych oraz przedstawiciel NHS.

Premier potwierdził dalsze luzowanie lockdownu

Wraz z przejściem na poziom trzeci zagrożenia covidowego eksperci medyczni zgodzili się, że można przejść do kolejnego etapu luzowania lockdownu, a Boris Johnson potwierdził, że planowane na 17 maja łagodzenie restrykcji odbędzie się zgodnie z wcześniejszym zamierzeniem rządu.

W poniedziałek o godzinie 17:00 na konferencji prasowej premier poinformuje o kolejnym kroku w wychodzeniu z lockdownu, zgodnie z którym puby, restauracje i kawiarnie w Anglii będą mogły przyjmować klientów w lokalach, a spotkania do sześciu osób lub przedstawicieli dwóch gospodarstw domowych będą możliwe także w przestrzeniach zamkniętych. Ponownie otwarte zostaną teatry, hotele, kina i muzea.