Obniżono poziom zagrożenia epidemicznego w UK. Co to oznacza w praktyce dla mieszkańców Wysp?

Fot. Getty

Główni lekarzy Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej zgodnie zdecydowali o obniżeniu poziomu zagrożenia epidemicznego w całej Wielkiej Brytanii o jeden stopień. Jakie są motywy tej decyzji i co oznacza ona dla zwykłych mieszkańców UK?

W czwartek popołudniu Główni Lekarze wszystkich czterech krajów Zjednoczonego Królestwa - Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej - opublikowali wspólne oświadczenie, dotyczące decyzji o obniżeniu poziomu zagrożenia epidemicznego w całej Wielkiej Brytanii. Co to oznacza w praktyce?

Od wielu tygodni w Wielkiej Brytanii obowiązywał najwyższy, czyli piąty, poziom zagrożenia epidemicznego. W czwartek ogłoszono obniżenie zagrożenia do poziomu czwartego. Poziom piąty oznacza, że zachodzi duże ryzyko przeciążenia krajowych służb medycznych z powodu liczby chorych wymagających hospitalizacji. Poziom czwarty oznacza, że wskaźniki zachorowań i zgonów są niższe, ale wciąż pozostają na bardzo wysokim poziomie. Na poziomie czwartym ryzyko przeciążenia służb medycznych jest już niższe.

W oświadczeniu czterech Głównych Lekarzy Wielkiej Brytanii, opublikowanym na stronach rządowych, czytamy:

Zgodnie z radą Joint Biosecurity Center oraz w świetle najnowszych danych, 4 Głównych Lekerzy Wielkiej Brytanii oraz Krajowy Dyrektor NHS England ds. Medycznych zgadzają się, że poziom zagrożenia w Wielkiej Brytanii powinien zostać obniżony z poziomu 5 na poziom 4 we wszystkich 4 krajach. Służba zdrowia w 4 krajach pozostaje pod znaczną presją, a duża liczba pacjentów nadal przebywa w szpitalach. Jednak dzięki wysiłkom społeczeństwa obserwujemy obecnie stały spadek wskaźników, a zagrożenie przeciążenia NHS i innych służb zdrowotnych w ciągu ostatnich 21 dni zmniejszyło się. Nie powinniśmy mieć złudzeń - wskaźniki transmisji, presja pod którą znajdują się szpitale i liczba zgonów są nadal bardzo wysokie. Z czasem szczepionki będą miały istotny wpływ i zachęcamy wszystkich do zaszczepienia się, gdy otrzymają taką propozycję. Jednak na razie bardzo ważne jest to, abyśmy wszyscy - zaszczepieni lub nie - pozostali czujni i nadal postępowali zgodnie z wytycznymi. Wiemy, jak trudna była i nadal będzie sytuacja pracowników służby zdrowia. Dziękujemy im za ogromny wysiłek, umiejętności i profesjonalizm podczas pandemii.