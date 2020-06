Obniżki w Ryanairze: Ceny biletów na wakacje mają spaść o 50 proc. [wideo]

Szef Ryanaira, Michael O’Leary powiedział, że zamierza zachęcić ludzi do powrotu do latania irlandzkimi liniami oferując im wyjątkowo korzystne ceny za loty w czasie wakacji. Mają być one o połowę niższe od tych w lipcu i sierpniu ubiegłego roku.

Ryanair od 1 lipca ma zamiar wznowić 1 000 lotów dziennie i oferować mieszkańcom Wysp bilety na wakacje do Hiszpanii, Włoch, Grecji oraz Portugalii w wyjątkowo przystępnych cenach.

Obniżki w Ryanairze

Irlandzkie linie chcą zachęcić mieszkańców UK do powrotu do latania przez 50-procentowe cięcia cen biletów. Obniżki w Ryanairze mają objąć przede wszystkim okres wakacyjny. Michael O’Leary powiedział w wywiadzie dla „Mail On Sunday”, że ceny mogą spaść do 16,50 funta za bilet.

- Obetniemy ceny, aby ludzie wrócili do latania. Gdy tylko zaczniemy latać w lipcu, będziemy sprzedawać bilety po tak niskich cenach, jakie będą możliwe, aby sprzedać jak najwięcej miejsc – powiedział szef irlandzkich linii.

Regulacje dotyczące kwarantanny mogą zostać porzucone

O’Leary skorzystał także z okazji i skrytykował zalecenie dotyczące 14-dniowej kwarantanny dla przyjezdnych, która będzie obowiązywać od 8 czerwca. Twierdzi, że większość osób będzie ignorować te regulacje i że władze będą bezsilne w tej kwestii. Według niego regulacje dotyczące kwarantanny mogą zostać porzucone pod koniec czerwca, gdy okaże się, że nie będą skuteczne.

