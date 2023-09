Praca i finanse Obniżki podatków są „praktycznie niemożliwe” – twierdzi kanclerz skarbu

Jeremy Hunt powiedział, że obniżki podatków są „praktycznie niemożliwe”. Mimo lepszych wiadomości gospodarczych, kanclerz nie będzie miał łatwego zadania w związku z jesiennym budżetem.

Kanclerz skarbu zadał poważny cios mocno prawicowym konserwatystom liczącym na obniżki podatków przed wyborami. Hunt stwierdził, że przy zbliżającym się jesiennym budżecie będą one „praktycznie niemożliwe”.

Obniżki podatków niemożliwe

Niespodziewany spadek inflacji w sierpniu i zadłużenie rządu niższe niż oczekiwano rozbudziły optymizm torysów. A także nadzieję, że Hunt będzie mógł zaproponować obniżki podatków w listopadzie. Aby Partia Pracy mogła lepiej wypaść przed wyborami.

Kanclerz sprowadził ich jednak na ziemię. Nie ukrywał, że nadal stoi przed bardzo trudnym zadaniem w związku z jesiennym budżetem, który powinien być realistyczny i którego założeniem ma być dalsze obniżenie inflacji.

Przeczytaj też:

Zaskakująca decyzja w sprawie stóp procentowych Bank Anglii

Liz Truss domaga się obniżki podatków

Była premier, Liz Truss, domaga się od Rishi Sunaka i jego kanclerza, aby zmniejszyli obciążenia podatkowe w jesiennym oświadczeniu związanym z budżetem. Hunt twierdzi jednak, że nie ma „dodatkowej przestrzeni” na obniżkę podatków.

Priorytetem jest dla niego zobowiązanie Rishi Sunaka dotyczące zmniejszenia o połowę inflacji jeszcze w tym roku do poziomu około 5,3 proc.

– Naprawdę, bardzo chciałbym, żeby to była prawda, ale niestety tak nie jest – powiedział Hunt w programie LBC „Tonight with Andrew Marr” odnosząc się do obniżki podatków.

Przeczytaj też:

Inflacja w UK ponownie w dół. Jak zareaguje Bank Anglii? Breaking News

– Jeśli spojrzeć na to, ile musimy zapłacić za nasz dług długoterminowy, jest on obecnie wyższy niż podczas wiosennego budżetu – dodał.

Poprosił także torysów o cierpliwość:

– Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że, jeśli naprawdę chcemy, aby koszty długoterminowego zadłużenia spadły, musimy naprawdę trzymać się planu obniżenia inflacji i stóp procentowych. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Ale nie sądzę, żeby stało się to przed jesiennym oświadczeniem 22 listopada – powiedział Hunt.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Podano termin wypłat 300 funtów w ramach Cost of Living Payment

Inflacja w UK ponownie w dół. Jak zareaguje Bank Anglii?

Zaskakująca decyzja w sprawie stóp procentowych

Osoby pobierające Universal Credit dostaną kary, jeśli o tym nie poinformują