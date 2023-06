Obniżka Universal Credit wpędziła w ubóstwo kolejnych 600 000 dzieci

Badania przeprowadzone przez End Child Poverty Coalition ujawniły, że całkowita liczba dzieci żyjących w UK w ubóstwie wzrosła w latach 2021-22 do 4,2 mln. Do zwiększenia się tej liczby w sposób znaczący przyczyniło się odebrane rodzinom covidowego dodatku do Universal Credit w wysokości 20 funtów tygodniowo.

Obniżka zasiłku Universal Credit zubożyła 600 000 dzieci

Z badań przeprowadzonych przez End Child Poverty Coalition wynika, że w latach 2021-22 całkowita liczba dzieci żyjących w UK w ubóstwie wzrosła do 4,2 mln. Nieco ponad 70 proc. z nich mieszkało w gospodarstwach domowych, w których pracował co najmniej jeden dorosły. W regionie North East odsetek dzieci żyjących w ubóstwie wzrósł w ciągu zaledwie siedmiu lat (od 2015 roku) z 26 proc. do 35 proc., w regionie West Midlands wzrósł on w tym samym czasie z 30 proc. do 38 proc., a w regionie East Midlands - z 25 proc. do 33 proc. - Pandemia i kryzys kosztów utrzymania sprawiły, że coraz więcej dzieci musi się obejść bez jedzenia i ciepła w domu. Statystyki pokazują, że trendy dotyczące ubóstwa dzieci są szczególnie niepokojące w niektórych regionach Wielkiej Brytanii, takich jak North East i Midlands – mówi Joseph Howes, przewodniczący End Child Poverty Coalition.





Setki tysięcy dzieci w UK w ubóstwo wpędził rząd?

Wielu ekspertów i aktywistów nie ma wątpliwości, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat to rząd wydatnie przyczynił się do zwiększenia w kraju ubóstwa wśród dzieci. Przede wszystkim dlatego, że w październiku 2021 roku rząd postanowił znieść covidowy dodatek do Universal Credit w wysokości £20 tygodniowo, na którym polegały tysiące rodzin w UK. Poza tym, według krytyków linii przyjętej przez rząd, zasiłki nie uwzględniają liczebności poszczególnych rodzin. - Wiemy, że jedna zmiana w przepisach zrobiłaby bezpośrednią i natychmiastową różnicę – byłoby nią zniesienie dla osób ubiegających się o Universal Credit limitu dwojga dzieci. Polityka [rządu] jest niesprawiedliwa, bo ma przemożny wpływ na dzieci. Nie ma dowodów na to, że osiągnęła swoje cele. Zniesienie limitu dwojga dzieci natychmiast wyciągnęłoby z ubóstwa 250 000 dzieci, a rząd mógłby wprowadzić tę zmianę już teraz – argumentuje Howes.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ten samochód ma kosztować zaledwie 8700 funtów. Wielka Brytania może być jednym z pierwszych krajów, w których się pojawi

Gospodarstwa domowe korzystające z liczników przedpłatowych nie zgłaszają się po 400 funtów dopłaty do rachunków za energię

Duży spadek rachunków za energię i to już niebawem

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!