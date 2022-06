Oblegane przez turystów Leicester Square w Londynie ewakuowane po tym, jak mężczyzna rzucał cegłami z dachu [wideo]

fot. Twitter

W sobotni wieczór tłum zebrał się wokół kordonu policji w londyńskim punkcie turystycznym, Leicester Square. Policja ewakuowała oblegane przez ludzi miejsce po tym, jak na dachu pięciogwiazdkowego hotelu zauważono mężczyznę.

Tłumy zgromadzone wokół kordonu policji na Leicester Square obserwowały, jak funkcjonariusze próbują sprowadzić mężczyznę stojącego na dachu w bezpieczne miejsce.

Świadkowie twierdzili na Twitterze, że mężczyzna, który próbował również skoczyć z budynku, zaczął rzucać w ludzi zapalniczkami, a następnie kilkoma cegłami. Zdjęcia i filmy udostępnione przez osoby będące na miejscu pokazują opustoszałe Leicester Square. Kordon policyjny pozostał na miejscu przez kilka godzin, a wszystko zaczęło wracać do normy około godziny 01:45 w nocy.

⁦ @abcnews ⁩ someone is attempting to jump off a building at #leicestersquare pic.twitter.com/5YqNI8zg17

Ktoś napisał na Twitterze: „Całe Leicester Square zostało właśnie ewakuowane, mamy nadzieję, że wszyscy są bezpieczni”. Z kolei ktoś inny dodał: „Całe Leicester Square właśnie ewakuowano, a wokół jest tyle policji”.

Inna osoba napisała: "Ktoś próbuje skoczyć z budynku na Leicester Square".

Any one know why they have closed Leicester Square? pic.twitter.com/BoJmALtaTh