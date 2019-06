Obiad za £12 dla 15-osobowej rodziny? To możliwe – udowadnia rodzina ze Szkocji, która przestała robić masowe zakupy w supermarkecie

Fot. Facebook

Jeszcze do niedawna Emma i Roy Hann – rodzice 13 dzieci, robili duże zakupy w supermarkecie raz w tygodniu. Gdy jednak zaprzestali zaglądać do supermarketu, to okazało się, że zaczęli regularnie oszczędzać ok. £200 miesięcznie.

Wykarmienie 15-osobowej rodziny to nie lada wyzwanie, przyznają Emma i Roy Hann – rodzice 13 dzieci mieszkający w Dundee. Jednak, jak twierdzą Szkoci, koszty jedzenia znacznie się zmniejszają po zaprzestaniu odwiedzania supermarketów. Dlaczego? Otóż dlatego, jak mówi Emma Hunn, że nie wydaje się na niepotrzebne produkty, tylko dlatego, że są one w danym momencie oferowane w niskiej cenie. - W supermarkecie jesteśmy kuszeni, żeby wydawać pieniądze na produkty przecenione i super oferty, których tak naprawdę nie chcemy i nie potrzebujemy – zaznacza Szkotka.

Czytaj także: Palisz i jesteś otyły – nie licz na operację. NHS oszczędza na „ryzykownych” pacjentach

Jaki jest więc złoty środek na tanie wyżywienie 15-osobowej rodziny? Emma i Roy Hann raz w tygodniu zamawiają koszyk mięsa dla całej rodziny za £85, a resztę dokupują w lokalnych sklepach i na targu. Gdy w ramach testu zrobionego dla dziennika „Daily Mirror” Szkoci przygotowywali przez cały tydzień po jednym dużym daniu obiadowym, to okazało się, że średni koszt obiadu dla 12 osób (troje dzieci jest jeszcze stosunkowo małych) wyniósł £12.

Nie przegap: „Brytyjczycy są głodni? Niech się nauczą gotować” - powiedziała konserwatywna polityk

A oto przykładowe posiłki, które w ramach testu ugotowali Emma i Roy Hann:

Rogan Josh

Koszt: 89p na głowę

Wołowina pokrojona w kostkę: £5,85

Ziemniaki - 50p za 8 sztuk

Marchew - 20p za 4 sztuki

Papryka - 50p za 2 sztuki

Pasta curry - £1,25

Jogurt grecki - 20p za 1/3 kubeczka

Czosnek/Imbir - 20p

Ciecierzyca - 40p za puszkę

Chapatis – placuszki z mąki pszennej - 40p za mąkę i sól

Sałatka - £1,20 za pół paczki szpinaku, 1 czerwoną cebulę, 1 paprykę, 10 pomidorków koktajlowych

Makaron z kurczakiem Cajun

Koszt: 66p na głowę

Piersi z kurczaka - £4,20 za 6 sztuk

Makaron penne - 80p za 500g

Pokrojone pomidory - £1 za 3 puszki

Czosnek/zioła - 30p

Ser - 50p za 125g

Sałatka - £1,20 za pół paczki szpinaku, 1 czerwoną cebulę, 1 paprykę, 10 pomidorków koktajlowych

Kiełbaski zapiekane w cieście

Koszt: 74p na głowę