Obalamy mity na temat usług adwokackich kancelarii polskich w UK

artykuł dostarczony przez KancelarięASK MONTGOMERY ADVOCATES

Zadaliśmy kilka pytań Pani Annie Montgomery, znanemu adwokatowi prowadzącemu polsko-brytyjską Kancelarię ASK MONTGOMERY ADVOCATES, która obsługuje całą Anglię i Walię (07703392121 oraz www.askmontgomery.co.uk). To wszystko w sposób jasny i zrozumiały, bez żargonu. Zapraszamy do dołączenia na naszą stronę: https://askmontgomery.co.uk/rozwod-i-separacja/

1. Po poradę prawną musimy udać się osobiście do Kancelarii, a uprzednio zabukować ją i opłacić.

MIT. ASK MONTGOMERY ADVOCATES to innowacyjna polsko-brytyjska kancelaria, która obsługuje wszystkich klientów zamieszkałych w każdej miejscowości w Anglii i Walii. Wystarczy, że klient zadzwoni do Nas czy napisze - uzyska szybką odpowiedź. Po przeprowadzeniu szczegółowej tele-konsultacji, możemy rozpocząć procedury w ciągu 10 minut po dokonaniu wpłaty, w trybie ekspresowym, wykorzystując nowoczesne systemy i szybkie aplikacje. A to wszystko zdalnie, online bez konieczności wychodzenia z domu, podróżowania, bowiem drogą telefoniczną, video, email, whatsapp, zoom, teams, skype, messenger itp. To to samo, jakbyś umawiał się na spotkanie w biurze, od czego nowoczesne kancelarie już odchodzą. To nie tylko oszczędność czasu ale tez pieniędzy.

2. Sądy rodzinne w Anglii i Walii często wymagają raportów o zdrowiu psychicznym osób biorących udział w procesach.

PRAWDA. Tak, zgadza się. ASK MONTGOMERY ADVOCATES oferuje klientom naszych własnych zarejestrowanych w UK psychologów, którzy sporządzają raporty dla sądu, jeśli jest taka potrzeba, a to często się zdarza. To też odbywa się zdalnie i obejmuje całe UK.

3. Bez mediacji nie można złożyć wniosku do sądu rodzinnego.

PRAWDA. Wymogiem sądów rodzinnych jest udział w mediacjach, po nich dopiero sąd akceptuje wnioski. ASK MONTGOMERY ADVOCATES oferuje Mediacje i Negocjacje Rodzinne, wymagane dla celów aplikacji dotyczących dzieci i finansów. Ta usługa także jest możliwa online, bez podróżowania. Jest to duże ułatwienie dla klientów.

4. Polacy zaczynają być świadomi, że znajomość tutejszego prawa jest ważna w sądzie.

PRAWDA. Płatne konsultacje prawne są bardzo popularne i klienci polscy często z nich korzystają, aby lepiej poznać swoje prawa i zrozumieć prawo angielskie bardziej dogłębnie. Coraz więcej osób rozumie, że potrzebna jest wiedza na temat prawa tego kraju, aby móc się bronić i wygrywać. Oferujemy też 15 minut bezpłatnej wstępnej tele-konsultacji pod numerem 07703392121 od pon-pt. ASK MONTGOMERY ADVOCATES już od wielu lat edukuje Polaków, przedstawiając livy, posty i artykuły dotyczące prawa rodzinnego w mediach społecznościowych. To wszystko w sposób jasny i zrozumiały, bez żargonu. Zapraszamy do dołączenia na naszą stronę: https://askmontgomery.co.uk/rozwod-i-separacja/

5. Polacy nie znają prawa rodzinnego w UK, co wiąże się z problemami.

PRAWDA. Jako eksperci Prawa Rodzinnego dla Polaków w UK, mogę powiedzieć, że Polacy mieszkający tutaj nie znają tutejszego prawa dotyczącego dzieci i często są zaskoczeni szybką i ostrą reakcją pracowników socjalnych. Tutejsze prawo dosyć istotnie różni się od polskiego w kwestii sprawowania opieki nad dziećmi. W Polsce dopuszczalne jest np. pozostawienie dziecka samego w domu i pójście do sąsiadki czy zostawienie dziecka w samochodzie. W Wielkiej Brytanii – jest to niedopuszczalne.

6. Mogę pozostawić małe dziecko bez opieki i iść np. do sąsiadki.

MIT. Co prawda, tutejsze prawo nie określa dokładnie wieku, w którym można zostawić dziecko bez opieki, ale wykroczeniem jest pozostawienie dziecka samego, jeśli naraża się je na ryzyko. National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) mówi: dzieci poniżej 12 roku życia rzadko kiedy są na tyle dojrzałe, by można pozostawić je same na dłuższy czas, dzieci poniżej 16 roku życia nie powinny być pozostawione same na noc, niemowlęta, małe dzieci i bardzo małe dzieci nigdy nie powinny być zostawiane same. Rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeśli pozostawią dziecko bez opieki „w sposób, który może spowodować niepotrzebne cierpienie lub uszczerbek na zdrowiu”.

7. Jeśli dziecko zasługuje na karę fizyczną, to mogę ją wymierzyć bez żadnych konsekwencji, gdyż jestem rodzicem.

MIT. Istnieją surowe wytyczne dotyczące stosowania tzw. ‘’rozsądnej’’ kary i nie będzie można polegać na obronie, jeśli zastosujesz wobec dziecka surową karę fizyczną, która stanowi zranienie, faktyczne uszkodzenie ciała, siniaki czy ciężkie uszkodzenie ciała lub okrucieństwo wobec dziecka.

8. W UK można odebrać prawa rodzicielskie drugiemu rodzicowi bez problemu.

MIT. W Kancelarii ASK MONTGOMERY ADVOCATES pojawiają się niezmiernie często zapytania ze strony matek o odebranie praw rodzicielskich ojcu, który nie interesuje się dzieckiem i nie bierze udziału w jego życiu czy też nie płaci alimentów na dziecko. W UK sądy nie odbierają praw rodzicielskich, poza wyjątkami, gdy drugi rodzic spowodował zamierzoną szkodę na zdrowiu dziecka. Ale są to rzadkie przypadki. Takie dziecko raczej trafi do rodziny zastępczej.

9. Nie potrzebuje zgody drugiego rodzica na wyjazd z UK na stałe, bo rodzic ten nie zajmie się dzieckiem.

MIT. Inną, również częstą sytuacją, jeszcze nie dawno niezrozumiałą dla Polaków, był wyjazd do innego kraju czy powrót do Polski bez zgody drugiego rodzica. Bez względu na to, czy rodzice dziecka mieszkają razem czy nie, tutejsze prawo mówi, że potrzebna jest zgoda drugiego na opuszczenie przez dziecko jurysdykcji tego kraju. Niejednokrotnie sprawa kończy się w sądzie rodzinnym, który, po zbadaniu szczegółów, może wydać zgodę na wyjazd dziecka, np. na wakacje poza granicę tego kraju. Czy zgodę na przeprowadzkę do innej miejscowości w UK. Zupełnie odrębny przypadek stanowi, tzw. relokacja, czyli wyjazd z dzieckiem na stałe z UK i powrót do Polski, czym ASK MONTGOMERY zajmuje się dość często.

10. W rozwodowym podziale majątku należy mi się pół na pół.

MIT. Wielu naszych obywateli wierzy, że w rozwodowym podziale majątku, stronom należy się 50/50. Nie wspomnę już o przekonaniu całej rzeszy panów, którzy twierdzą, że małżonkowi należy się dużo większa część majątku, gdyż on chodził do pracy, podczas gdyż małżonka przebywała w domu wychowując dzieci i prowadząc dom. Jest to błędne i przestarzałe myślenie, które nie jest w ogóle odzwierciedleniem wyroków sądowych wydawanych przez sędziów w tym kraju a dotyczącym finansów.

Czy może Pani przytoczyć nam jakiś ciekawy przykład z zakresu sprawy sądowej o podział domu, roszczeń o alimenty sądowe, czy też umowy o rozdzielności majątkowej w rozwodzie?

Przytoczę przykład sprzed kilku tygodni dotyczący rozprawy sądowej o podział majątku po rozwodzie., Małżonek, w sprawie rozwodowej o finanse, wniósł o sprzedaż domu rodzinnego, w którym po rozwodzie pary, zamieszkiwała nadal żona z dzieckiem. Sytuacja finansowa pary znacznie się różniła na korzyść ex-męża naszej klientki, której z powodu jej znacznie niższych zarobków, lat pozostawania w domu i zajmowania się dzieckiem, braku zdolności kredytowej, bank nie udzielił zgody na przejęcie kredytu, a tym samym pozostania w domu. Jakież było zdziwienie męża, gdy sędzia wydał ostateczny wyrok: cały dom przechodzi na żonę, do tego tzw. globalne alimenty na żonę i dziecko. Należy pamiętać, że sąd w tym kraju traktuje wychowanie dzieci jako priorytet i wkład rodzica, który pozostaje w domu z dzieckiem, zajmuje czołową pozycje w kwestii podziału majątku.

11. Jestem rodzicem i po separacji, mam takie same prawa do dziecka i kontaktów z nim, jak druga strona.

Przy ustaleniu kontaktów z dzieckiem, sąd rodzinny w Anglii i Walii będzie kierował się szeregiem czynników. Dlatego też, występując w sądzie rodzinnym w sprawach dotyczących ustawy o dzieciach, klient powinien być przygotowany na uzasadnienie swojej pozycji. Sąd będzie chciał rozpatrzyć sprawę w sposób jasny i praktyczny, mając na uwadze dobro dziecka. Czynniki przedstawione poniżej stanowią bardzo ważne względy podczas sprawy w sądzie o dziecko. Są to również kluczowe aspekty, jeśli chodzi o przygotowanie do rozprawy.

Pierwszą rzeczą do zapamiętania jest to, że dobro dziecka jest najważniejszą sprawą sądu (Child Act 1989, s. 1). Dlatego, wyjaśniając swoją sprawę sądowi, klient przedstawić swoje punkty, koncentrując się na tym, dlaczego twoja argumentacja jest lepsza dla dziecka (zamiast być lepsza dla rodzica).

Ponadto, w trakcie rozprawy w sądzie dotyczącej ustawy o dzieciach z 1989 r., sąd weźmie pod uwagę tzw. „listę kontrolną opieki społecznej”. Odnosi się to do następujących czynników: (a) jakie są życzenia i uczucia dziecka na temat zamieszkania u rodziców (rozpatrywane w świetle jego wieku i zrozumienia);

(b) fizyczne, emocjonalne i edukacyjne potrzeby dziecka;

(c) prawdopodobny wpływ zmiany okoliczności na dziecko;

(d) wiek, płeć, pochodzenie i wszelkie cechy dziecka, które sąd uzna za istotne;

(e) wszelkie krzywdy, które dziecko poniosło lub jest zagrożone;

(f) zdolności rodziców dziecka do opieki nad nim

Wasza pomoc jest innowacyjna. Na czym polega i jak ASK MONTGOMERY rożni się od innych Kancelarii?

Klienci KANCELARII ASK MONTGOMERY otoczeni są wyjątkową opieką adwokata w czasie całej procedury. Nasze pojęcie pomocy jest wyjątkowe i innowacyjne. Nie tylko klient otrzymuje wskazówki, porady, ma możliwość częstego kontaktu z adwokatem, ale też w jednym miejscu wykonujemy wszystko – mediacje, reprezentację, tłumaczenia aktów ślubu, urodzenia czy pism sądowych bez konieczności szukania tłumaczy.

Ponadto, zapewniamy naszym klientom nagrania video, w których zapoznają się z procedurą sądową, włączając nawet takie szczegóły, jak prezentacja na sprawie, kwestia wyboru ubrania, body language, rozmowa z sędzią.

Zapoznajemy klienta z obsługa słuchań zdalnych ( tak obecnie odbywają się sprawy sądowe), ze sprzętem wymaganym do rozprawy.

Przesłuchanie sądowe związane jest z dużym poziomem stresu i lęku, ale też wymaga dobrej znajomości jezyka angielskiego i wiedzy na temat savoir vivre w sądzie. W jaki sposob ADWOKACI ASK MONTGOMERY pomagaja klientom przejsc przez sluchanie sądowe?

Zapewniamy również naszym klientom nagrania video, w których zapoznają się z procedurą sądową, włączając nawet takie szczegóły, jak prezentacja na sprawie, kwestia wyboru ubrania, body language, rozmowa z sędzią.

Zapoznajemy klienta z obsługa słuchań zdalnych ( tak obecnie odbywają się sprawy sądowe), ze sprzętem wymaganym do rozprawy.

ASK MONTGOMERY ADVOCATES to Kancelaria Prawa Rozwodowego i Prawa Rodzinnego, która przoduje w zakresie wsparcia, pomocy, komunikacji z klientem oraz szybkości wykonywania usług. Zapraszamy wszystkich Polaków do korzystania z naszych profesjonalnych usług prawnych, których udzielają nasi adwokaci z pasją i zaangażowaniem.

Pierwszą rzeczą do zapamiętania jest to, że dobro dziecka jest najważniejszą sprawą sądu (Child Act 1989, s. 1). Dlatego, wyjaśniając swoją sprawę sądowi, klient powinien przedstawić swoje stanowisko, koncentrując się na tym, dlaczego jegoargumentacja jest korzystniejsza dla dziecka (zamiast być lepsza dla rodzica).

Telefon/ Email do Kancelarii ASK MONTGOMERY ADVOCATES, T. 07703392121 pon-pt 9-17.00 email: [email protected]

https://www.facebook.com/praworodzinneuk/