O wiele więcej imigrantów z UE niż przewidywano może nie uzyskać statusu zasiedlenia do wymaganego terminu

Jak wynika z raportu Migration Observatory, liczba imigrantów z UE, którzy nie otrzymają wymaganego statusu zasiedlenia, będzie o wiele większa, niż przewiduje Home Office.

Rząd przewiduje, że 3,4 miliona obywateli UE, którzy nie są Irlandczykami, mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii. Jednak Migration Observatory ostrzega w swoim raporcie, że nie jest to prawdziwa liczba osób, które są uprawnione do uzyskania settled i pre-settled status i że aktualne dane mogą być wyższe.

Do tej pory prawie 3 miliony obywateli UE otrzymało prawo do pozostania na Wyspach po Brexicie przez uzyskanie odpowiedniego statusu. Pozostali mają czas do czerwca 2021 roku na zdobycie statusu zasiedlenia. Jeśli jednak okres przejściowy zostanie wydłużony przez nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią, termin ten najprawdopodobniej zostanie zmieniony.

W sporządzonym raporcie podkreślono, że oficjalne dane na temat liczby imigrantów z UE w Wielkiej Brytanii są zaniżone przez to, że pewne grupy ludzi nie zostały wzięte pod uwagę, np. osoby mieszkające w akademikach, domach opieki oraz parkach kempingowych.

Ponadto sama liczba osób, które posiadają już status zasiedlenia, nie przekłada się na liczbę imigrantów z UE, którzy po Brexicie zostaną w UK, gdyż część z nich wyprowadziła się już z Wielkiej Brytanii wracając do swoich krajów lub udając się na dalszą emigrację.

Migration Observatory zwróciło się w związku z tym do Home Office, aby ministerstwo wprowadziło lepszy system do oszacowania danych na ten temat, a także danych na temat osób, które jeszcze nie otrzymały wymaganego statusu.