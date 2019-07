O krok od kolejnego wypadku w wesołym miasteczku w UK! Tym razem kolejka wypełniona dziećmi zepsuła się na wysokości 10 metrów!

Fot. YouTube

Niewiele brakowało, by w wesołym miasteczku Chessington World of Adventures doszło do kolejnej w tym roku tragedii. Tym razem zepsuła się wypełniona dziećmi kolejka, która zawisła na wysokości 10 metrów nad ziemią.

O incydencie w Chessington World of Adventures – jednym z najstarszych parków rozrywki w Anglii położonym w Chessington na terenie Greater London, poinformował m.in. dziennik „Daily Mirror”. W wesołym miasteczku zepsuła się w trakcie jazdy kolejka, która utknęła na wysokości blisko 10 metrów nad ziemią! W kolejce przebywało sporo dzieci, które musiały zostać ewakuowane.

Z informacji, do których dotarł „Daily Mirror” wynika, że nikomu nic się nie stało, ale młodzi ludzie najedli się strachu. Uczestnicy przejażdżki nie tylko bowiem utknęli na znacznej wysokości, ale też musieli zostać sprowadzeni na ziemię przez ratowników, co trwało ok. 30 minut. - Zepsuła się kolejka The Dragon's Fury - to jest najbardziej znana kolejka, jaką tam mają. Dzieci tam utknęły. Byłam tam z moją rodziną i mieliśmy się przejechać tą kolejką – opowiedziała Brytyjka, która była bezpośrednim świadkiem zdarzenia i która dodała, że awaria wyglądała przerażająco.

Do sprawy incydentu odniósł się już też rzecznik Chessington World of Adventures. - Na obrazku widzimy ewakuację ludzi z kolejki, która się zatrzymała. Jak widać kolejka została przesunięta do tzw. ‘stopping point’, skąd ludzie zostali ewakuowani schodami przez nasz wykwalifikowany personel. Możemy państwa zapewnić, że jest to normalna procedura – zaznaczył rzecznik.

