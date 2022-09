O ile wzrośnie koszt korzystania z domowego sprzętu RTV i AGD w październiku w UK?

W Wielkiej Brytanii trwa kryzys związany z rosnącymi kosztami utrzymania, który (w dużej mierze!) wynika z coraz wyższych rachunków za energię, a w szczególności - za prąd. W obecnej sytuacji warto uświadomić sobie ile płacimy za korzystanie z urządzeń RTV i AGD, które mamy w swoich domach.

Ile kosztuje prasowanie koszul, suszenie włosów czy golenie się golarką elektryczną, a ile kosztować będzie od 1 października 2022? W tym tekście przynajmniej spróbujemy odpowiedzieć na te i inne podobne pytania! W perspektywie zbliżających się podwyżek warto dysponować taką wiedzą. Warto na samym wstępie zaznaczyć, iż na dobrą sprawę wciąż nie wiemy ile będziemy płacić za prąd i gaz od 1 października 2022. Przypomnijmy, zgodnie z nowymi stawkami ustalonymi przez Ofgem, od 1 października 2022 limit cenowy wyniesie w tym zakresie 3549 funtów przez kolejne trzy miesiące w skali roku. Mamy do czynienia z podwyżką rzędu 80%. Więcej na temat podwyżek cen energii pisaliśmy w osobnym artykule: "Ofgem podnosi limit cen energii aż o 80% - ile będziemy płacić za prąd i ogrzewanie od października 2022?".

Może jednak okazać się, że stawki te... nie będą obowiązywać! Dlaczego? W brytyjskich mediach pojawiły się informacje, że nowa premier zaadresuje ten problem. Liz Truss ma plany "zamrożenia" rachunków za energię, aby podwyżki ominęły brytyjskie gospodarstwa domowe. Ruch ten może kosztować aż 130 miliardów funtów w ciągu następnych 18 miesięcy. W praktyce można oznaczać to "zmianę" limitu cenowego na energię. WIęcej na ten temat pisaliśmy w: "Nowa premier chce "zamrozić" rachunki za energię kosztem 130 mld funtów".

O ile w październiku wzrośnie koszt używania urządzeń RTV i AGD?

W momencie pisania tego tekstu nie znano jeszcze szczegółów rządowego planu, więc opieraliśmy się na wciąż obowiązującym cenniku ustalonym przez Ofgem.

KUCHNIA:

Piekarnik (moc 2 kW) – obecnie przyrządzanie potraw właśnie w piekarniku przez godzinę kosztuje obecnie 57 pensów, ale w październiku koszt ten wzrośnie do około 1,04 GBP w ramach nowego limitu cenowego przedstawionego przez Ofgem.

Mikrofalówka (moc 1 kW) – obecnie podgrzewanie jedzenie dziesięć minut kosztuje obecnie około 5 pensów, a w październiku wzrośnie do poziomu około 9 pensów.

Lodówka (zużycie 166 kWh rocznie) – obecnie działająca i włączona lodówka "kosztuje" teraz 13 pensów dziennie, w październiku koszt ten wzrośnie do poziomu 24 pensów.

Czajnik elektryczny (moc 3 kW) – obecnie gotowanie wody w takim czajniku przez trzy minuty kosztuje około 4 pensy, w październiku koszt ten wzrośnie do poziomu 8 pensów.

Toster (moc 0,8 kW) – obecnie robienie tostów przez trzy minuty kosztuje około 1 pensa, w październiku koszt ten wzrośnie do kwoty 3 pensów.

Wolnowar (moc 0,32 kW) – obecnie korzystanie z wolnowaru przez osiem godzin kosztuje około 73 pensów, w październiku koszt ten wzrośnie do 1,33 GBP.

Blender (moc 0,7 kW) - obecnie używanie blendera przez dziesięć minut kosztuje 3 pensy, a w październiku koszt ten wzrośnie do poziomu 7 pensów.

Ekspres do kawy (moc 1,25 kW) – obecnie przygotowywanie kawy z ekspresu przez dziesięć minut kosztuje około 6 pensów, a w październiku koszt ten wzrośnie do poziomu 11 pensów.

Frytkownica (moc 1kW) – robienie frytek przez dziesięć minut kosztuje około 5 pensów, a w październiku kwota ta wzrośnie do poziomu 9 pensów.

ŁAZIENKA:

Prostownice (moc 0,385 kW) – obecnie używanie prostownicy do włosów przez dziesięć minut kosztuje w przybliżeniu 2 pensy, a październiku wzrośnie do 3 pensów.

Lokówka do włosów (moc 0,385 kW) – obecnie używanie lokówki przez dziesięć minut kosztuje około 2 pensy, w październiku koszt ten wzrośnie do poziomu 3.

Suszarka do włosów (moc 1,8 kW) – obecnie używanie suszarki do włosów przez dziesięć minut kosztuje około 9 pensów, w październiku koszt ten wzrośnie do 16 pensów.

Pralka (0,712 kW na cykl) – obecnie jeden cykl prania kosztuje obecnie 20 pensów, w październiku koszt ten wzrośnie do 37 pensów.

Suszarka do ubrań (1,14 kW na cykl) – obecnie jeden cykl suszenia kosztuje 32 pensy, w październiku koszt ten wzrośnie do 59 pensów.

Żelazko (moc 3,1 kW) – obecnie prasowanie ubrań przez dziesięć minut kosztuje około 15 pensów, w październiku cena ta wzrośnie do 27 pensów.

Prysznic elektryczny (moc 7,5 kW) – obecnie korzystanie z prysznica elektrycznego przez dziesięć minut kosztuje około 35 pensów, a w październiku koszt ten wzrośnie do 65 pensów..

Kąpiel (3,26 kW do podgrzania wody) – obecnie napełnienie wanny ciepłą wodą kosztuje około 92 pensów, a w październiku koszt ten wzrośnie do 1,69 GBP.

Golarka elektryczna (moc 0,04 kW) - obecnie używanie golarki elektrycznej przez dziesięć minut kosztuje mniej niż 1 pensa i będzie kosztować mniej więcej tyle samo w październiku w ramach nowego limitu cenowego.

Podgrzewany wieszak na ręczniki (moc 0,1 kW) – obecnie korzystanie z podgrzewanego wieszaka na ręczniki przez godzinę kosztuje około 3 pensów, a w październiku cena ta wzrośnie do 5 pensów.

SALON:

Odkurzacz (moc 0,15 kW) – obecnie odkurzanie przez dziesięć minut kosztuje mniej niż 1 pensa, w październiku koszt ten wzrośnie do nieco ponad 1 pensa.

Telewizja (moc 0,091 kW) – obecnie oglądanie telewizji przez godzinę kosztuje około 3 pensów, w październiku koszt ten wzrośnie do 5 pensów.

Laptop (moc 0,1 kW) – obecnie praca podłączonego do ładowania na jedną godzinę laptopa kosztuje około 3 pensów, a w październiku koszt ten wzrośnie wzrośnie do 5 pensów.

Router Wi-Fi (moc 0,0074 kW) - obecnie pracujący przez godzinę router Wi-Fi kosztuje mniej niż 1 pensa, a w październiku będzie kosztować mniej więcej tyle samo.

Radio (moc 0,0085 kW) – obecnie słuchanie radia cyfrowego na godzinę kosztuje mniej niż 1 pensa i będzie kosztować mniej więcej tyle samo w październiku.

ELEKTRONIKA:

Amazon Alexa (moc 0,03 kW) – obecnie praca podłączonej do prądu Alexy przez godzinę kosztuje mniej niż 1 pensa, a w październiku koszt ten wzrośnie do prawie 2 pensów .

Google Home (moc 0,03 kW) – obecnie praca podłączonego do prądu Google Home przez godzinę kosztuje mniej niż 1 pensa, a w październiku koszt ten wzrośnie do prawie 2 pensów .

XBox (moc 0,211 kW) – obecnie granie na XBoxie przez godzinę kosztuje około 6 pensów, a w październiku koszt ten wzrośnie do 11 pensów.

PlayStation 5 (moc 0,203 kW) – obecnie granie na PlayStation 5 przez godzinę kosztuje około 6 pensów, w październiku koszt ten wzrośnie do 11 pensów.

Opracowano na podstawie materiałów "The Daily Mirror"



