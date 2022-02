O ile wzrosną rachunki za internet i korzystanie z telefonu komórkowego - jaki podwyżki szykują Sky, Three i Virgin?

Życie w UK staje się jeszcze droższe. W marcu 2022 roku w górę pójdą rachunki za dostęp do internetu oraz stawki abonamentu na telefon komórkowy. O ile zdrożeją usługi oferowane przez Sky, Three i Virgin?

Brytyjscy potentaci na rynku usług telekomunikacyjnych oficjalnie potwierdzili podwyżki, które w życie wejdą w przeciągu kilku najbliższych tygodniu. W związku z tym zdrożeją rachunki za dostęp do szerokopasmowego internetu czy z tytułu abonamentu na telefon komórkowy. Dla wielu rodzin żyjących w UK będzie to kolejny cios wymierzony w ich budżety. Przypomnijmy, już teraz wydatki ogranicza przynajmniej jedna trzecia gospodarstw domowych, jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową KPMG. Przede wszystkim uderzono w nasze kieszenie podwyżką rachunków za energię. Ofgem potwierdził, że "price cap" wzrośnie z 1277 GBP do 1971 GBP - jest to wzrost o 693 GBP, czyli o około 54%. Klienci korzystający z liczników przedpłaconych ucierpią bardziej, ze wzrostem o 708 GBP z 1309 GBP do 2017 GBP.

Z kolei żywność zdrożeje o około 180 funtów rocznie, jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Kantar. Związane jest to z galopującą inflacją. Wskaźnik CPI osiągnął poziom 5,5%. Teraz, do tego wszystkiego będzie trzeba dodać podwyżkę rachunków za komórkę i internet.

BT

Od marca 2022 BT będzie pobierać od swoich klientów aż 42 GBP rocznie więcej za dostęp do szerokopasmowego łącza cyfrowego. Gigant telekomunikacyjny oficjalne potwierdził podwyżkę o 9,3% dla wszystkich klientów, którzy podpisali umowy po 31 sierpnia 2020. Ten ruch będzie dotyczył także klientów, którym umowy kończą się przed 31 marca 2022.

Z kolei klienci, którzy związali się z BT umową przed wrześniem 2020 r. i którzy będą mieli umowę po marcu 2022 r., odnotują nieco mniejszy wzrost, bo wynoszący 5,4%. Natomiast osoby korzystające z pakietów Home Essentials, Basic i Home Phone Saver oraz klienci BT Sport i BT Sport przez Sky bez dostępu szerokopasmowego nie zostaną dotknięci żadną podwyżką.

EE

Klientów z umowami wiążącymi z EE dotknie podwyżka w wysokości 9,3% w marcu 2022 roku. Dotyczy to zarówno tych, którzy płacą za dostęp do sieci, jak i użytkowników urządzeń mobilnych, którzy zarejestrowali się w EE po 31 sierpnia 2020 r. lub którym kończą się umowy przed 31 marca 2022 r.

Przykładowo, jeśli masz umowę abonamentową na iPhone 13 w wersji 128 GB z nieograniczonym transferem danych z miesięcznym rachunkiem opiewającym na 66 GBP, to w skali roku możesz oczekiwać wzrostu na poziomie 73 GBP. Z kolei klienci, którzy podpisali umowy przed wrześniem 2020, a ich umowy będą obowiązywać po 31 marca, zapłacą o 7,5% więcej.

O2

Klienci O2 korzystający z abonamentu miesięcznego lub umowy "SIM-only" zostaną uderzeni podwyżkami na poziomie 11,7% od kwietnia. To, o ile zwiększy się twój rachunek, zależy od tego, kiedy dołączyłeś do sieci. Ci, którzy dołączyli po 25 marca zeszłego roku muszą liczyć się ze wzrostem rachunków o 48 funtów rocznie. Jeśli dołączyłeś do O2 przed 25 marca zeszłego roku, kwota, o jaką wzrośnie twój rachunek, zostanie ograniczona do poziomu inflacji RPI, która wynosi 7,8%.

Plusnet

Użytkownicy Plusnetu, którzy zawarli umowy po 6 października 2020 r., od 31 marca zostaną dotknięci podwyżką sięgającą 9,3%.

Na przykład, jeśli płacisz 24 GBP miesięcznie za nieograniczone łącze szerokopasmowe, w skali roku zapłacisz o około 26 GBP więcej. Jeśli podpisałeś umowę przed 7 października 2020 r., twój rachunek również pójdzie w górę o 9,3%, ale będzie to dotyczyć tylko kosztów połączeń w okresie obowiązywania umowy. Po wygaśnięciu umowy ceny w ramach oferty Plusnetu pójdą w górę o 9,3%.

SKY

Od kwietnia miliony klientów Sky będą płacić do 43 funtów rocznie dodatkowo za usługi telewizyjne i dostęp do szerokopasmowego internetu. Miesięcznie rachunki mogą wzrosnąć nawet o 3,60 GBP, ale podwyżki w tej kwestii zależą od terminu podpisania umowy oraz rodzaju wybranego planu.

Przykładowo, pakiet Signature TV wzrośnie o 1 GBP miesięcznie do 27 GBP, pakiet box office pójdzie w górę z 11 do 12 funtów miesięcznie, a BT Sport - o funta, do 28 GBP.

Klienci szerokopasmowego internetu stoją w obliczu podwyżki o 2,50 GBP, a podstawowe i superszybkie pakiety internetowe Sky wrosną odpowiednio do 27,50 GBP i 30,50 GBP miesięcznie. Klienci Sky HD stoją w obliczu podwyżki cen o 1 funt, która wynosi od 7 do 8 funtów.

TalkTalk

TalkTalk podniesie w kwietniu ceny o 9,1% dla użytkowników internetu szerokopasmowego i telefonów domowych. Podwyżka wyniesie około 2 dodatkowych funtów miesięcznie. Na przykład, jeśli masz pakiet TalkTalk Fibre 64, który kosztuje 24 GBP, zapłacisz dodatkowe 2,20 GBP miesięcznie od kwietnia. W skali roku to podwyżka o 26,40 GBP.

Three

Klienci korzystających z abonamentów lub umów "SIM-only" w Three czekają podwyżki o 4,5%, jeśli zawarli nową umowę lub przedłużyli ją po 29 października 2020 r. Przykładowo, jeśli płacisz 35 funtów, to rocznie zapłacisz około 20 GBP więcej. Osoby, które dołączyły do Three przed 29 października 2020 r. czeka podwyżka na poziomie 7,8%. Przy abonamencie na poziomie 35 GBP to dodatkowe 33 GBP rocznie.

Virgin Media

Klienci Virgin Media z korzystający z usług szerokopasmowego internetu, usług telewizyjnych i usług w zakresie telefonii stacjonarnej zobaczą w marcu rachunek wyższy o 56 funtów rocznie.

Przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci o 4,70 GBP miesięcznie więcej, jak podała firma w oświadczeniu. Dodajmy, że w zeszłym roku rachunki wzrosły średnio o 2,50 GBP i 4,50 GBP miesięcznie.

Virgin Mobile

Od kwietnia klientów Virgin Mobile czekają podwyżki na poziomie 11,7%, bez względu na to czy mają umowy abonamentowe, czy telefony "na kartę". To samo tyczy się także niektórych klientów marki O2, która połączyła się z Virgin. Szczegóły w kwestii podwyżek zależą od tego jaką masz umowę i są mocno zróżnicowane.

UWAGA! Artykuł ten przygotowaliśmy według naszej najlepszej wiedzy i oficjalnych informacji, ale poszczególne przypadki i rachunki mogą się od siebie różnic. Aby upewnić się o ile wzrosną rachunki za telefon i internet, warto skontaktować się ze swoim providerem. Tekst opracowaliśmy na podstawie materiałów "Daily Mirror".