O ile Universal Credit wzrośnie w przyszłym roku? Oto nowe stawki benefitów w UK potwierdzone przez DWP

Świadczenie socjalne Universal Credit wzrośnie o 10,1% w kwietniu 2023 roku. „Podwyżka” tego benefitu jest zgodna z rosnącą inflacją, a konkretnie z indeksem CPI (wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych). Ile wyniesie stawka UC w przyszłym roku?

Osoby korzystające ze świadczeń w Wielkiej Brytanii mogą spodziewać się wzrostu stawek poszczególnych benefitów związanych z Universal Credit. Będzie on miał miejsce w kwietniu przyszłego roku. Trudno jednak mówić w tym przypadku o jakiejkolwiek podwyżce, dlatego też w akapicie powyżej ten termin wzięliśmy w cudzysłów. W istocie będzie to jedynie korekta stawek ustalanych przez Department for Work and Pensions równa stopie inflacji, a konkretniej indeksowi Consumer Prices Index (CPI).





Przypomnijmy, konkretna decyzja w tej sprawie zapadła na początku sierpnia 2022 roku, natomiast zatwierdzono ją relatywnie niedawno, bo w listopadzie.

Ile będą wynosić stawki Universal Credit w 2023/24?

Dodajmy, iż zmiany w stawkach zasiłków wejdą w życie na początku kwietnia 2023 roku. Termin, w którym dana osoba otrzyma pieniądze skorygowane o stopę inflacji, zależy od tego, kiedy dostaje świadczenia każdego miesiąca. Zainteresowani mogą sprawdzić swoje indywidualne konto Universal Credit i uzyskać informacje o pierwszej wyższej wypłacie zasiłku w kwietniu. Warto także zaznaczyć, iż w kwietniu z uwagi na Święta Wielkanocne terminy wypłat zasiłków mogą ulec zmianie.

Sprawdzamy zatem, o ile wzrosną stawki Universal Credit. Universal Credit składa się z kilku elementów, więc dokładne ustalenie, ile możesz uzyskać, może być nieco skomplikowane. Poniższe opracowanie przygotowaliśmy na bazie materiałów przygotowanych przez portal „The Daily Mirror”.

Świadczenia socjalne wzrosną o 10,1% w kwietniu 2023 roku

Stawki Universal Credit w 2023/24:

Standard allowance:

Osoby samotne i poniżej 25. roku życia – wzrost z 265,31 GBP do 292,11 GBP.

Osoba samotna i powyżej 25. roku życia – wzrost z 334,91 GBP do 368,74 GBP.

Pary, oboje poniżej 25 roku życia – wzrost z 416,45 GBP do 458,51 GBP.

Pary, z których jeden lub oboje mają co najmniej 25 lat – wzrost z 525,72 GBP do 578,82 GBP.

Zasiłek na dziecko (Child amounts):

Pierwsze dziecko urodzone przed 6 kwietnia 2017 r. – wzrost z 290 GBP do 315 GBP.

Pierwsze dziecko urodzone 6 kwietnia 2017 r. lub później, lub drugie i kolejne dziecko – wzrost z 244,58 GBP do 269,58 GBP.

Dodatek na dziecko niepełnosprawne (Disabled child additions):

Dodatkowa płatność o niższej stawce – wzrost z 132,89 GBP do 146,31 GBP.

Wyższa stawka dodatku – wzrost z 414,88 GBP do 456,89 GBP.

Zasiłek wynikający z ograniczonej zdolności pracy (Limited capability for work):

Ograniczona zdolność do pracy – wzrost z 132,89 GBP do 146,31 GBP.

Ograniczona zdolność do pracy i czynności związanych z pracą – wzrost z 354,28 GBP do 390,06 GBP.

Pomoc dla opiekuna (Carer amount):

Kwota dla opiekuna – wzrasta z 168,81 GBP do 185,86 GBP.

Work allowance:

Wyższy zasiłek (bez kwoty mieszkaniowej) dla osoby ubiegającej się o Universal Credit, która ma jedno lub więcej dzieci na utrzymaniu, lub ma ograniczoną zdolność do pracy – wzrost z 573 GBP do 631 GBP.

Niższy zasiłek dla osób ubiegających się o Universal Credit, które mają jedno lub więcej dzieci na utrzymaniu lub mają ograniczoną zdolność do pracy – wzrost z 344 GBP do 379 GBP.

„Podwyżka” ta jest zgodna z rosnącą inflacją

Universal Credit to zasiłek na pokrycie kosztów utrzymania. Jest wypłacany co miesiąc (lub dwa razy w miesiącu dla określonej grupy beneficjentów w Szkocji). UC jest zasiłkiem, który mogą otrzymać zarówno osoby pozostające bez pracy, jak i pracujące. Warunkiem przyznania benefitu jest albo bycie osobą bezrobotną, albo posiadanie niskich dochodów. Należy pamiętać, że szczegółowe zasady dotyczące Universal Credit mogą różnić się między poszczególnymi częściami Zjednoczonego Królestwa — Anglią, Walią, Szkocją i Irlandią Północną.

Obecnie Universal Credit zastępuje niektóre benefity i ulgi podatkowe, takie jak:

Child Tax Credit

Housing Benefit

Income Support

zależny od dochodów Jobseeker’s Allowance (JSA)

zależny od dochodów Employment and Support Allowance (ESA)

Working Tax Credit

