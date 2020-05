O czym należy pamiętać wracając do Polski? Zobacz, jakich formalności musisz dopełnić przed wyjazdem

Decyzja o powrocie do Polski nie jest łatwa i nie podejmuje się jej z dnia na dzień. Warto jednak w natłoku spraw, wiedzieć, o czym musimy bezwzględnie pamiętać przygotowując się do powrotu do kraju.

W ciągu ostatnich lat wielu imigrantów z państw UE zdecydowało się opuścić Wielką Brytanię, która przestała już dla nich być domem. Sytuacją, która ma największy wpływ na powroty Polaków, jest niepewność związana z warunkami opuszczenia przez Wielką Brytanię UE, a konkretnie tym, czy uda się wypracować umowę handlową między Londynem i Brukselą do końca okresu przejściowego czyli 21 grudnia 2020 roku. Wiąże się z tym także groźba spadku wartości funta, jeśli takiej umowy zawrzeć się nie uda, w efekcie czego dojdzie do twardego Brexitu.

Wielu Polaków w związku z utrzymującą się zbyt długo niepewnością zdecydowało się już na powrót do kraju. Z wyborem tym związany jest jednak szereg formalności, o których nasi rodacy powinni pamiętać.

Należą do nich m.in.

Zlikwidowanie wszelkich opłat rocznych, np. za ubezpieczenie.

Zamknięcie brytyjskich kont bankowych, z których nie będziemy już korzystać. Natomiast w przypadku, gdy zależy nam na zachowaniu konta bankowego, musimy pamiętać o zmianie adresu korespondencyjnego na polski.

Przepisanie rachunków za media oraz Council Tax na nowych mieszkańców lub właścicieli wynajmowanego mieszkania lub domu.

Odzyskanie podatku HMRC w przypadku, gdy był on nadpłacony. Według brytyjskiego prawa każdy, kto opuszcza Wyspy na dłużej niż rok, powinien o tym poinformować tamtejszy urząd skarbowy. Należy w tym celu wypełnić formularz P85 – Leaving the UK, który pobierzemy ze strony HMRC.

Warto pamiętać także o wypowiedzeniu abonamentu na telefon, co wiąże się z przeniesieniem do polskiej sieci.

Kwestią najtrudniejszą jest sama przeprowadzka, która jednak wcale nie musi być uciążliwa. Na rynku istnieją bowiem firmy, które specjalizują się w pomocy Polakom w tym zakresie i ich głównym zadaniem jest uprościć i ułatwić nam to, co nas najbardziej przeraża, czyli transport naszych rzeczy z Wielkiej Brytanii do Polski.

Aby oswoić z tym tematem osoby, które nadal uważają przeprowadzkę za jeden z najtrudniejszych etapów związanych z powrotem do Polski, postanowiliśmy zapytać o opinię w tej kwestii Piotra Komorowskiego, przedstawiciela wyspecjalizowanej w tych usługach firmy Zdrovis Transport.

Pomagacie Polakom w przeprowadzkach z Wielkiej Brytanii do Polski. Na co mogą liczyć Wasi klienci? Jaki „ciężar” jesteście w stanie zdjąć z ich barków? Czy mogą liczyć oni - oprócz transportu – na pomoc przy załadunku i rozładunku swoich rzeczy?

Nasi klienci mogą liczyć przede wszystkim na dostosowanie organizacji przewozu rzeczy do ich potrzeb - klient może z nawet kilkumiesięcznym wyprzedzeniem wyznaczyć datę i godzinę odbioru i dostawy rzeczy, ale może też ją zmienić przed naszym przyjazdem. Staramy się być elastyczni i reagować na potrzeby klientów. To samo dotyczy szczegółowych zasad organizacji transportu - większość klientów samodzielnie organizuje załadunek i rozładunek rzeczy, ale jeśli jest potrzebna pomoc - jesteśmy w stanie ją zorganizować. Pomagamy także klientom odpowiednio zabezpieczyć rzeczy i często doradzamy, jak przygotować i opakować rzeczy delikatne czy wartościowe do transportu.

Jako firma zajmująca się przeprowadzkami do Polski zauważyli Państwo wzrost liczby naszych rodaków wracających na stałe do kraju?

Tak, falę powrotów zapoczątkował wynik referendum dotyczącego Brexitu w 2016 roku. Od tamtej pory organizujemy znacznie więcej przeprowadzek aniżeli w latach poprzednich. Tę falę powrotów wyhamowała obecna pandemia koronawirusa. Klienci nadal chcą wrócić, ale mają problemy z rezerwacją przelotu i wiele obaw dotyczących m.in. opieki medycznej w Polsce i konieczności odbycia kwarantanny, dlatego wstrzymują się z decyzjami lub przesuwają terminy przeprowadzek.

Czy zdarzają się Państwu też przypadki osób, które decydują się na emigrację z Polski do Wielkiej Brytanii? Są wśród nich też tacy, którzy ponownie wracają na Wyspy?

Polacy wyjeżdżający lub wracający na Wyspy nie decydują się na przewóz znacznej ilości rzeczy. Zabierają raczej pojedyncze, niezbędne przedmioty, więc nie potrzebują firmy typowo przeprowadzkowej. Model nie zmienia się od lat - my Polacy do Anglii wyjeżdżamy, aby się dorobić, a stamtąd wracamy z dobytkiem.