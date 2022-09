O czym Mateusz Morawiecki rozmawiał z Liz Truss po tym, jak objęła stanowisko premiera UK?

Fot: Facebook @MorawieckiPL

Nowa szefowa brytyjskiego rządu odbyła rozmowę telefoniczną z polskim premierem. Głównymi tematami, które poruszyli Liz Truss i Mateusz Morawiecki były bezpieczeństwo Polski oraz wsparcie dla Ukrainy.

Premierzy Wielkiej Brytanii w ramach krótkiej, ale treściwej rozmowy telefonicznej omówili współpracę polsko-brytyjską w ramach relacji dwustronnych oraz w ramach NATO, w kontekście bieżących wyzwań na arenie międzynarodowej, jak czytamy na oficjalnej stronie kancelarii prezesa rady ministrów. "Nasze kraje intensywnie współpracują w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego" - pisał rzecznik rządu, Piotr Müller. "Brytyjscy żołnierze stacjonują w Polsce. Ważnym elementem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie wschodniej flanki NATO. Polska i Wielka Brytania udzielają również wsparcia walczącej Ukrainie" - czytamy dalej. Jakie jeszcze tematy zostały poruszane podczas rozmowy, która miała miejsce 10 września 2022? "W agendzie znalazły się ponadto tematy z obszaru polityki gospodarczej, w tym przeciwdziałania wzrostowi cen energii. Politycy omówili skutki obecnego szantażu energetycznego ze strony Rosji oraz sposoby ich niwelowania" - uzupełniał Müller.

"W niespokojnych czasach ważne jest, żebyśmy trzymali się razem"

"Premier Morawiecki złożył kondolencje z powodu odejścia Jej Wysokości Królowej Elżbiety II. Przywódcy zgodzili się, że długie panowanie Jej Wysokości Królowej i życie w służbie publicznej jest dla wielu inspiracją. Premier (Truss) i premier Morawiecki zgodzili się co do siły relacji Wielkiej Brytanii z Polską, szczególnie gdy pracujemy razem, aby wspierać naród Ukrainy" - to z kolei treść krótkiego oświadczenia wydanego przez Downing Street 10, które cytujemy z "Forsalem".

Mateusz Morawiecki jest jednym z pierwszych zagranicznych przywódców, z którymi rozmawiała nowa szefowa brytyjskiego rządu. Jak podaje PAP, Liz Truss po objęciu urzędu premiera w miniony wtorek najpierw zadzwoniła do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, a następnie odbyła rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Z kolei w piątek i w sobotę skontaktowała się z premierami Australii, Irlandii, Nowej Zelandii, Indii, Holandii i Kanady, a także z prezydentem Francji.

Przypomnijmy, w zeszły poniedziałek premier Morawiecki komentując zmianę na stanowisku premiera UK pisał, iż "będzie to co najmniej kontynuacja, może nawet wzmocnienie tej polityki brytyjskiej, która była de facto tożsama z naszą polską polityką wpierania Ukrainy".

"Wielka Brytania ma nowego premiera. Gratuluję Liz Truss i liczę na świetną współpracę. Nasze partnerstwo to klucz do bezpieczeństwa Europy. W niespokojnych czasach ważne jest, żebyśmy trzymali się razem" - z kolei w taki sposób polskie premier gratulował nowej liderce Partii Konserwatywnej.

