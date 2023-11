Kryzys w UK O Brexicie zdecydowało zbyt mało Brytyjczyków? Politycy żałują pochopnych decyzji

Na zupełnie szokujące słowa pozwolił sobie były minister Partii Konserwatywnej, a jednocześnie zdeklarowany jeszcze kilka lat temu zwolennik Brexitu. Polityk wyznał, że próg ważności referendum ws. Brexitu powinien był być wyższy niż zwykła większość i wynieść 60 proc. Zwykła większość sprawiła, że o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przesądziło zbyt mało obywateli.

Referendum ws. Brexitu powinno było mieć wyższy próg ważności

Były Minister Irlandii Północnej Steve Baker i zadeklarowany przed 2016 r. zwolennik Brexitu przyznał właśnie, że próg ważności referendum ws. Brexitu powinien był być wyższy. Dlaczego? Dlatego że o tak kolosalnej w skutkach decyzji politycznej, rzutującej na przyszłość kolejnych pokoleń, powinno przesądzić więcej obywateli niż tylko ich zwykła większość. Tymczasem o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przesądziło 52 proc. głosujących, czyli zdecydowanie zbyt mało, według ministra, by uznać, że Brexit to dobre rozwiązanie dla większości społeczeństwa. Steve Baker wprost zasugerował na posiedzeniu Brytyjsko-Irlandzkiego Zgromadzenia Parlamentarnego (BIPA), że za wyjściem UK z UE powinna była zagłosować „super-większość” (ang. supermajority). Czyli przynajmniej 60 proc. głosujących.

Coraz więcej polityków żałuje Brexitu?

Steve Baker niewątpliwie jest w gronie tych polityków Partii Konserwatywnej, którzy żałują orędowania i głosowania za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zapytany o szczegóły zmiany swojej postawy w tym względzie powiedział: – Jedną z rzeczy, których żałuję, jest to, że prawdopodobnie powinna to była być super-większość. Naprawdę trudno jest mi to przyznać. Ale gdybyśmy mieli ową super- większość, to przegralibyśmy i nadal bylibyśmy w grze. Mówię to dlatego, że gdybyśmy musieli mieć 60 proc., wszyscy bylibyśmy związani rezultatem. Gdyby był wynik 60 do 40, to nie wydaje mi się, żebyśmy mieli do czynienia z tymi wszystkimi trudnościami politycznymi. A te wynikały zwłaszcza z odmowy zaakceptowania wyniku przez członków parlamentu.

