O 15:00 minuta ciszy w całym kraju! Tutaj możesz obejrzeć pogrzeb księcia Filipa [WIDEO LIVE]

Dokładnie o godzinie 15:00 w całej Wielkiej Brytanii minutą ciszy zostanie uhonorowany książę Filip i od tego milczenia właśnie rozpocznie się pogrzeb męża królowej w Kaplicy św. Jerzego na Zamku Windsor. Rodzina królewska i przyjaciele księcia Edynburga ruszą za trumną o godzinie 14:40 przez dziedziniec zamkowy do kaplicy. Poniżej zobaczysz całą ceremonię na żywo.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 14:40 od przetransportowania w specjalnie zmodyfikowanym Land Roverze trumny z ciałem księcia Filipa przez dziedziniec zamkowy. Procesję poprowadzi grupa z Gwardii Grenadierów, a za trumną będą szli członkowie rodziny królewskiej oprócz samej królowej, która uda się do kaplicy osobno.

O 15:00 minuta ciszy w całym kraju

Zanim zapadnie milczenie, dokładnie o godzinie 14:53, kiedy to procesja z trumną znajdzie się przed wejściem do zachodniej części Kaplicy św. Jerzego, zabrzmi hymn narodowy. Następnie trumna zostanie przeniesiona do kaplicy i o godzinie 15:00 zapadnie minuta ciszy w całym kraju, dla uhonorowania księcia Edynburga.

W Szkocji Edinburgh Castle początek i koniec minuty milczenia zostanie wyznaczony przez salwy armatnie.

Gdzie obejrzeć pogrzeb księcia Filipa?

Ceremonia pogrzebowa w Kaplicy św. Jerzego poprowadzona zostanie przez Dziekana Windsoru oraz arcybiskupa Canterbury i można ją obejrzeć tutaj:

Boris Johnson nie będzie obecny na pogrzebie, jednak będzie oglądał ceremonię w telewizji w swojej wiejskiej rezydencji w Chequers (Buckinghamshire), gdzie także odda hołd księciu Edynburga minutą ciszy.

Poinformowano, że premier nie będzie na pogrzebie w Windsorze, gdyż chce w ten sposób umożliwić obecność na nim większej liczbie członków rodziny królewskiej. Jak wiemy, zgodnie z obecnymi restrykcjami liczba uczestników pogrzebów została ograniczona do 30 osób.