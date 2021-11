Nowy zasiłek dla niepełnosprawnych, który zastąpi PIP, będzie ułatwieniem dla wnioskodawców

Od przyszłego roku w Szkocji zasiłek Personal Independence Payment (PIP) zostanie zastąpiony nowym o nazwie Adult Disability Payment (ADP), który będzie stanowił wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą i problemami psychicznymi.

Mieszkańcy Szkocji, którzy obecnie pobierają zasiłek dla niepełnosprawnych PIP przyznawany przez Ministerstwo Pracy i Emerytur, zostaną przeniesieni do nowego zdecentralizowanego systemu Social Security Scotland etapami po wprowadzeniu nowych świadczeń.

Nowy zasiłek dla niepełnosprawnych

Nowy zasiłek będzie przyznawany osobom z niepełnosprawnością w Szkocji. Początkowo będzie w systemie pilotażowym od wiosny 2022, a następnie będzie dostępny dla wszystkich szkockich wnioskodawców latem. Przewiduje się, że pełne przeniesienie istniejących wnioskodawców z Ministerstwa ds. Pracy i Emerytur do systemu Social Security Scotland zostanie ukończone do 2025 roku.

Zmiany w aplikowaniu o zasiłki

Istnieją trzy główne zmiany w procesie składania wniosków o nowy szkocki zasiłek dla niepełnosprawnych ADP (Adult Disability Payment), które mają na celu skoncentrowanie procesu na osobie i zachęcenie większej liczby ludzi do ubiegania się o wsparcie.

Social Security Scotland wyjaśnia: „Proces składania wniosków o pomoc dla osób niepełnosprawnych będzie niewykluczający, dostępny, zapewniony w różnych formatach i dostępny za pośrednictwem różnych dróg (online, telefonicznie, pocztą i osobiście). Wprowadzamy szereg ulepszeń do formularza wniosku, aby zawierały jasne wskazówki dotyczące stosowania kryteriów kwalifikowalności.”

Zgodnie z tym, co podało Social Security Scotland – od wnioskodawców wymagana będzie tylko jedna formalna informacja pomocnicza w celu wsparcia ogólnych potrzeb związanych z opieką i mobilnością, opisana we wniosku, a wszystkie źródła informacji będą traktowane w równym stopniu, w tym z nieformalnej sieci wsparcia klienta.

Proces oceny wnioskodawców

Podczas składania wniosku o zasiłek z tytułu niepełnosprawności, wnioskodawca zostanie zaproszony do udziału w konsultacjach/ocenie tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do ustalenia uprawnień danej osoby.

Jak podało Social Security Scotland: W przeciwieństwie do ocen dokonywanych przez Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur, konsultacja odbędzie się w sposób wygodny dla danej osoby. Konsultacje nie będą standardową procedurą, ale będą dostosowane do indywidualnych okoliczności osoby.

Co więcej konsultacje będą skoncentrowane na osobie i nie będą obejmować proszenia wnioskodawców o wykonanie jakichkolwiek zadań w celu ukazania ograniczeń lub wpływu ich niepełnosprawności, choroby lub stanu zdrowia.

Wnioskodawcom nie będą zadawane niepotrzebne lub powtarzające się pytania.

- Badania dotyczące funkcjonalności nie będą przeprowadzane w ramach konsultacji. Uważamy, że takie sprawdzanie nie traktuje ludzi z godnością, uczciwością i szacunkiem, a także nie skutkują one dokładnym i konsekwentnym podejmowaniem decyzji – poinformowało Social Security Scotland.