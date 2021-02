Nowy wygląd brytyjskich tablic rejestracyjnych i prawa jazdy. Kierowcy z UK nie będą musieli mieć specjalnego pozwolenia na jazdę po UE

fot. Twitter

Rząd poinformował dzisiaj, że wygląd brytyjskich tablic rejestracyjnych jak i prawa jazdy zostanie zmieniony - zniknie z niego unijna flaga, która zostanie zastąpiona brytyjską. Co jednak istotne – kierowcy z UK będą nadal mogli jeździć po Europie kontynentalnej korzystając ze swoich brytyjskich dokumentów bez specjalnego pozwolenia.

Kierowcy z Wielkiej Brytanii nie będą musieli mieć na samochodzie naklejki GB w czasie podróżowania po krajach unijnych, jeśli na swoich tablicach rejestracyjnych będą mieć znaczek GB lub GB wraz z flagą UE.

Rząd poinformował o zmianie brytyjskich tablic rejestracyjnych. Usunięto z nich flagę unijną, a zamiast niej pojawił się Union Jack. Brytyjscy kierowcy nadal jednak będą mogli korzystać ze swoich dotychczasowego prawa jazdy na terenie krajów UE bez posiadania specjalnego pozwolenia na prowadzenie pojazdu, gdyż rząd UK zawarł w tej sprawie porozumienie z 27 krajami oraz Islandią, Norwegią, Szwajcarią i Leichtensteinem.

Ministerstwo Transportu podało: „Nowy wygląd tablic zbiegł się w czasie z zawarciem porozumienia między UK i państwami unijnymi dotyczącym brytyjskich kierowców, który stanowi ułatwienie dla brytyjskich kierowców w podróżowaniu po UE”.

Grant Shapps, minister transportu powiedział: „Zmiana wyglądu naszego prawa jazdy oraz tablic rejestracyjnych jest historycznym momentem dla brytyjskich kierowców oraz ponownym potwierdzeniem naszego uniezależnienia się od UE w rok po naszym opuszczeniu Wspólnoty. Patrząc w przyszłość, niezależnie czy będzie to związane z pracą czy wakacjami za granicą, zmiany te oznaczają, że ci, którzy będą chcieli jeździć samochodem po UE, mogą nadal to robić bez problemów”.

Stare tablice rejestracyjne i dokumenty dot. prawa jazdy nadal będą ważne, jednak nowe wersje będą już wydawane nowym kierowcom oraz tym, którzy odnowią dokumenty.

How the new UK number plate looks with the Union Flag and GB replacing the EU symbol. The green background on this one signifies a fully electric vehicles. https://t.co/Hb7uXKdkclpic.twitter.com/rNavDrwjh5