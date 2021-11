Nowy wariant koronawirusa ma „bezprecedensową" liczbę mutacji! To powód, dla którego UK wprowadziło restrykcje w podróżowaniu

Fot. Getty

Nowy wariant koronawirusa B.1.1.529 ma "bezprecedensową" liczbę mutacji w obrębie białka tzw. kolca – ostrzegają naukowcy. I to właśnie dlatego rząd Wielkiej Brytanii tak błyskawicznie wprowadził restrykcje w podróżowaniu z aż sześciu krajów.

Wariant koronawirusa B.1.1.529 odkryto kilka dni temu, a pojawił się on dotychczas w RPA, Botswanie i Hongkongu. Z informacji, które przekazują naukowcy wynika, że wariant ten ma wyjątkowo dużą liczbę mutacji w obrębie białka tzw. kolca, przez co może on być nie tylko znacznie bardziej zakaźny, ale też, przynajmniej częściowo, odporny na szczepionki. Informacje te potwierdziła także Brytyjska Agencja Zdrowia (ang. UK Health Security Agency, UKHSA), która ostrzegła, że wariant B.1.1.529 charakteryzuje się poważnymi zmianami w obrębie białka tzw. kolca, a zatem tej części cząsteczki, za pomocą której wirus łączy się z organizmem zakażonej osoby. Stojąca na czele UKHSA Jenny Harries zaznaczyła, że jest to „najbardziej znaczący" wariant, na jaki do tej pory natrafiono, co oznacza, że może on być o wiele bardziej zakaźny, a nawet odporny na szczepionki. Wielka Brytania, podobnie jak naukowcy w innych krajach na świecie, już rozpoczęli stosowne badania w tym zakresie.

Nowe covidowe restrykcje w UK

Minister zdrowia Sajid Javid postanowił nie czekać i po informacji o wykryciu nowego, niebezpiecznego wariantu koronawirusa, zdecydował się błyskawicznie wprowadzić nowe restrykcje w podróżowaniu. Od piątku 26 listopada, od godz. 12, zawieszone zostały loty z aż sześciu państw: Republiki Południowej Afryki, Namibi, Lesotho, Botswany, Eswatini i Zimbabwe. Wszyscy podróżni, którzy przybędą z wyżej wymienionych państw po godzinie 04:00 w sobotę 27 listopada, będą musieli poddać się kwarantannie w hotelach. Z kolei na te osoby, które przyleciały do UK z tych krajów w ciągu ostatnich 10 dni, nałożono obowiązek kwarantanny w domu i wykonania stosownych testów PCR.

- To, co wiemy, to że wariant ten zawiera znaczącą liczbę mutacji, być może dwukrotnie więcej mutacji, niż widzieliśmy w wariancie Delta. A to sugerowałoby, że może być bardziej zakaźny i że obecnie dostępne szczepionki mogą być mniej skuteczne, jeśli chodzi o ochronę przed nim - poinformował minister zdrowia Sajid Javid. I dodał: - Żeby jednak było jasne, na ten moment nie wykryliśmy żadnego takiego nowego wariantu w Wielkiej Brytanii. Ale zawsze jasno mówiliśmy, że podejmiemy wszelkie działania, aby chronić postęp, który poczyniliśmy [w zakresie wychodzenia z pandemii – przyp.red.]. Nasi naukowcy są głęboko zaniepokojeni tym wariantem.