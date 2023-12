Styl życia Nowy trend na Tik Toku – młodzi Polacy szturmują sklepy i pełzają po podłodze

Wśród polskich nastolatków pojawił się nowy trend, który bije w sieci rekordy popularności. Otóż młodzi ludzie zaczęli szturmować sklepy, chodząc po podłodze na czworaka. I choć całość wygląda nieco dziwnie, a młodzi ludzie rzeczywiście wydają się być nieco „opętani”, to de facto jest to nic innego jak kolejny TikTokowy viral.

Nastolatkowie pełzają po podłogach w galeriach handlowych

Szokowanie i chodzenie pod prąd nieodłącznie kojarzy się z pokoleniami wkraczającymi dopiero w dorosłość. Jednak najnowszy trend obejmujący tzw. „pełzanie” po sklepach może się wydawać bardziej niż dziwaczny. Co więcej, osobom, które obserwują go po raz pierwszy, może on się wręcz wydać niepokojący, o ile w ogóle nie straszny. Gdy jednak zobaczymy w sklepie grupę ludzi przemieszczającą się na czworaka, to nie powinniśmy wpadać w panikę. Ani dawać się ponieść większemu oburzeniu. Obecnie nastolatkowie w Polsce realizują tylko TikTokowy trend zapoczątkowany w internecie przez twórcę @crawly_possessed.

Warszawa głównym celem pełzających nastolatków

Na razie głównym celem „opętanych pełzaniem” nastolatków jest centrum handlowe Blue City w Warszawie. I to właśnie tam najczęściej można się natknąć na grupy młodych ludzi, którzy w jednym momencie schodzą „do parteru” i zaczynają się przemieszczać na czworaka po podłogach sklepów czy punktów gastronomicznych. Trend zapoczątkował w internecie TikToker @crawly_possessed, a nagrania wideo na jego kanale już teraz biją rekordy popularności. Około 40 nagrań, które widnieją na stronie TikTokera, otrzymały 24 mln polubień, a regularnie śledzi je ponad 300 tys. ludzi. Z kolei najpopularniejszy z filmików obejrzało już ponad 34 mln internautów.

Trend związany z „pełzaniem” po sklepach budzi skrajne emocje. Nauczyciel i świeżo upieczony poseł Marcin Józefaciuk podchodzi do nowego viralu ze zrozumieniem, wskazując, że młode pokolenia zawsze chcą się czymś wyróżnić. – Młodzi lubią denerwować, grać na emocjach i nerwach. Młodzi lubią szokować. My też lubiliśmy to robić. Strojami, typem muzyki. Tak samo jest tutaj – komentuje Józefaciuk na łamach Dziennika.pl.

Nie wszyscy jednak są tacy wyrozumiali w stosunku do wybryków młodych ludzi. Niektórzy internauci nie zostawiają na nich suchej nitki. „Normalne ameby umysłowe” – komentuje jedna z internautek. A inna dodaje: „To jest przyszłość naszego narodu, jak to inaczej nazwać, bo tylko debi*izm przychodzi mi do głowy”.