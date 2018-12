Nowy świąteczny trend - udekoruj swoją... pupę? [wideo]

Popularność Kim Kardashian jest ogromna do tego stopnia, że tysiące dziewczyn z całego świata naśladuje ją ubierając się tak samo jak swoja idolka. Jednak nie tylko kobiety mają do niej słabość, są też...

Wakacje za nami - Brytyjczycy rozpoczynają... przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia!

Choć trudno w to uwierzyć, to Brytyjczycy rozpoczęli już przygotowania do... Świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze kilka lat temu ze świąteczną gorączką czekano do początku listopada, aż skończy się Halloween,...