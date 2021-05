Nowy program pomocowy dla zadłużonych w UK - 60 dni "wytchnienia" w spłacaniu należności

Brytyjski rząd wprowadza nowy program, który ma pomóc osobom zadłużonym na uporanie się ze swoimi kłopotami finansowymi. Dzięki "Breathing Space" otrzymają oni 60 dni przerwy, w czasie których nie będą naliczane odsetki i dodatkowe opłaty.

Program przeznaczony dla osób zmagających się ze swoim zadłużeniem ruszył w Anglii i Walii (podobne rozwiązania funkcjonują już w Szkocji). Na czym będzie on polegał? "Breathing Space" zapewni osobom borykającym się z trudnościami finansowymi możliwość uzyskania porady dotyczącej zadłużenia lub porady w zakresie zdrowia mentalnego. Oprócz tego na 60 dni zostanie "usunięta" presja wierzycieli i presja narastającego zadłużenia. W ramach programu ludzie otrzymają ochronę prawną przed wierzycielami na okres 60 dni. Oznacza to, że większość odsetek i kar pieniężnych zostanie zamrożona, a działania egzekucyjne zostaną wstrzymane.

Problemy z zadłużeniem w Anglii

Osoba borykająca się z kryzysem finansowym otrzyma pomoc od zawodowego doradcy finansowego, który pomoże opracować plan wyjścia z długów. W tym miejscu dodajmy, że osoby, które długotrwale zmagają się z problemami na tle psychicznym będą mogli liczyć na dodatkową ochronę na kolejne 30 dni.

Większość długów będzie kwalifikować się do pomocy w ramach tego programu - na oficjalnych stronach rządowych czytamy o pożyczkach osobistych i chwilówkach, kredytach na rachunku bieżącym, zadłużeniu karty kredytowej, zaległościach czynszowych i hipotecznych oraz długach rządowych, takich jak podatki.

Jak zakładają szacunki brytyjskiego rządu oczekuje, że 700 000 osób skorzysta z tych rozwiązań w pierwszym roku obowiązywania programu.

Z programu można skorzystać tylko raz w ciągu 12 miesięcy. Brytyjskie władze podkreślają, że nie jest to urlop płatniczy w żadnej formie, bo w wciąż będzie trzeba opłacać regularne rachunki, takie jak kredyt hipoteczny, czynsz, należności za media i podatki.

Po więcej szczegółów dotyczących programu odsyłamy na oficjalne strony rządowe: "New scheme to give people in problem debt breathing space launched"