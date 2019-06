Nowy premier Wielkiej Brytanii zostanie ogłoszony 23 lipca – poinformowało Downing Street

Niecały miesiąc pozostał do powołania nowego lidera brytyjskiego rządu. Zgodnie z zapowiedzią Theresa May ustąpi ze stanowiska 22 lipca, a nazwisko nowego premiera poznamy 23 lipca po tym, jak dzień wcześniej 160 tys. członków Partii Konserwatywnej wybierze nowego szefa rządu.

23 lipca dowiemy się, czy nowym szefem rządu zostanie Boris Johnson, który obecnie jest faworytem na to stanowisko, czy Jeremy Hunt. Dzień wcześniej 160 tys. członków Partii Konserwatywnej przystąpi do głosowania wybierając jednego z dwóch kandydatów.

W dotychczasowych głosowaniach eliminujących kolejnych kandydatów na fotel premiera największe poparcie zdobył Boris Johnson, który uznawany jest za niemal pewnego następcę Theresy May. Od decyzji 160 tys. konserwatystów będzie jednak zależał wynik jego potyczki z obecnym szefem MSZ, Jeremym Huntem.

Niestety następca Theresy May będzie miał niewiele czasu na ewentualne rozmowy z Unią i zażegnanie kryzysu w Izbie Gmin związanego z Brexitem ze względu na przerwę letnią w parlamencie, która rozpocznie się pod koniec lipca.

Nowy premier będzie mógł przystąpić do działania dopiero we wrześniu, co daje mu bardzo mało czasu na dojście do jakiegokolwiek konsensusu w sprawie umowy brexitowej przed ostatecznym terminem wyjścia z UE ustalonym na 31 października tego roku.

Boris Johnson nie przejmuje się jednak tym faktem i podkreśla, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 października.

- Teraz albo nigdy, cokolwiek by się zdarzyło – twierdzi Johnson.