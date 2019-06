Nowy premier UK: Torysi zmieniają reguły gry, by przyspieszyć wybór następcy Theresy May

Fot. Getty

Konserwatyści chcą przyspieszyć wybór nowego przywódcy - w ciągu zaledwie dwóch tygodni ma rozpocząć się ostateczna walka między dwoma kandydatami wybranymi przez wszystkich brytyjskich posłów. Na najmocniejszej pozycji znajdują się obecnie Boris Johnson, Michael Gove i Jeremy Hunt.

Ogłaszając zmiany w partyjnych zasadach, partia poinformowała, że kandydaci muszą zdobyć co najmniej osiem nominacji wspierających od innych torysów - i to najpóźniej do poniedziałku. Spowoduje to wyeliminowanie już na wstępnie niektórych mniej obiecujących kandydatów.

Gorący news: Walka o przywództwo w Partii Konserwatywnej - Liam Fox ogłosił poparcie dla Jeremy`ego Hunta

Następnie - w pierwszej turze parlamentarnych głosowań - każdy kandydat będzie potrzebował wsparcia od 17 konserwatywnych posłów (co stanowi około 5 proc. partii), aby przejść dalej oraz co najmniej 33 głosów torysów (10 proc.), aby przejść do kolejnej rundy.

Nowe zasady wprowadzone przez Komitet 1922 są korzystne dla tych kandydatów, którzy już znajdują się na stabilnej pozycji. Przykładowo, Boris Johnson ma obecnie prawie 40 deklaracji poparcia ze strony posłów. Gove i Hunt mają po około 30 zwolenników.

O tym się mówi: Mark Harper walczy o schedę po Theresie May - jest 12. kandydatem na premiera UK

Jak na razie 13 kandydatów oświadczyło, że chce ubiegać się o fotel premiera Wielkiej Brytanii, jednak już dwóch ministrów, Kit Malthouse i James Cleverly, wycofało się we wtorek, przyznając, że nie mają wystarczającego poparcia, by ubiegać się o przywództwo Partii Konserwatywnej.

Jak będzie przebiegać głosowanie według nowych zasad?

Najpierw, wszyscy posłowie wezmą udział w serii niejawnych głosowań w Izbie Gmin, a gdy zostanie już tylko dwóch kandydatów, to ostateczny wybór znajdzie się w rękach Partii Konserwatywnej.

Jednak Komitet 1922 zadecydował, że już na tym pierwszym etapie silne poparcie partii opozycyjnych nie wystarczy: po pierwszej rundzie każdy kandydat, który zdobędzie poparcie mniej niż 17 posłów konserwatywnych, zostanie wyeliminowany. Przy drugiej rundzie próg zostanie podniesiony do 33 głosów.

Czytaj też: Kto zastąpi Theresę May? Zobacz, czyje szanse rosną, a czyje maleją w wyścigu o fotel premiera UK

Kolejne rundy głosowania będą kontynuowane, dopóki pozostanie tylko dwóch kandydatów. Pierwsza runda odbędzie się w czwartek 13 czerwca w godz. 10.00–12.00. Kolejne rundy zostały zaplanowane na 18, 19 i 20 czerwca.

Dwóch kandydatów, którzy przejdą wszystkie rundy zostanie następnie poddanych pod głosowanie już samej Partii Konserwatywnej, która wyłoni z nich nowego premiera UK i lidera torysów.