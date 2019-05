Nowy podejrzany w sprawie zaginięcia Madeleine McCann - czy dziewczynkę porwał niemiecki pedofil i morderca?

Brytyjska i portugalska policja trafiły na nowy trop w sprawie tajemniczego zaginięcia Madeleine McCann, które miało miejsce 12 lat temu w portugalskim Algarve. Podejrzanym o porwanie dziewczynki ma być 48-letni Martin Ney.

Jak czytamy na łamach "Sky News" według portugalskiej policji w sprawę zaginięcia Madeleine McCann może być zamieszany "pedofil-cudzoziemiec". Brytyjskie media spekulują, że może chodzić o 48-letniego Martina Neya. Niemiec ma bowiem nie tylko bogatą kartotekę przestępstw seksualnych wobec nieletnich, ale również miał znajdować się w portugalskim Algarve, dokładnie w tym samym czasie, gdy zaginęła Brytyjka.

Brytyjscy dziennikarze zwrócili uwagę na podobieństwo Neya do osób z portretów pamięciowych podejrzanych, które opublikowała swego czasu policja. Co ciekawe, w 2007 roku przesłuchano wielu przestępców seksualnych, którzy mogli porwać Madelaine. Wśród nich nie było jednak Niemca...

Pochodzący z Hamburga Ney w roku 2012 usłyszał wyrok skazujący go na dożywotni pobyt w więzieniu za uprowadzenie i zamordowanie trzech chłopców oraz za seksualne wykorzystywanie nieletnich. To nie wszystko - ma na swoim koncie także podejrzenia o morderstwa dokonane w Holandii w 1998 roku oraz we Francji w 2004.

Przypomnijmy, 3-letnia Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku w portugalskiej miejscowości Praia da Luz w portugalskim regionie Algarve. Z zeznań jej rodziców wynika, że zostawili ją w pokoju hotelowym około godziny 19:30 czasu lokalnego i udali się na kolację w towarzystwie przyjaciół. Rodzice twierdzą, że podczas trwania posiłku córka była przez nich wymiennie odwiedzana.

Matka Madeleine zeznała, że podczas odwiedzin w pokoju córki około godz. 22 zastała w jej pokoju puste łóżko oraz otwarte okno. Z zeznań matki wynika również, że policja została wezwana po ok. 10 minutach od odkrycia domniemanego zaginięcia, policja jednak utrzymuje, że wezwanie odebrano pół godziny później.