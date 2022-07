Nowy podatek lokalny ma zastąpić TV licence - w Izbie Lordów rozważane są "różne możliwości"

Trwają prace nad ustawą, która zniesienie obowiązek płacenia TV licence. Brytyjski abonament telewizyjny ma zostać zastąpiony przez "dodatek" do podatku lokalnego lub całkiem nowy podatek komunalny.

W brytyjskich Izbie Lordów trwają prace międzypartyjnej komisji pod przewodnictwem Tiny Stowell, których celem jest opracowanie nowego modelu finansowania brytyjskich mediów publicznych. Zgodnie z propozycją wszystkie gospodarstwa domowe, bez względu na to czy oglądają BBC czy nie, czy mają telewizor czy nie, dokładałyby się do budżetu brytyjskiego publicznego nadawcy poprzez składkę w ramach "local authority bill". "Widzimy w tym całkiem sporo potencjalnych korzyści" - komentowała posłanka Stowell, cytowana przez "Guardiana". Jednocześnie dodała, że komisja nie poparła ostatecznie modelu finansowania opartego na podatku lokalnym, ale stwierdziła, że ​​działa on dobrze w Niemczech. "Postrzegamy to jako realną propozycję, którą należy traktować bardzo poważnie" - zaznaczała.

Co zastąpi obowiązek płacenie TV licence?

Komitet Lady Stowell doszedł do wniosku, że komercyjne zamienniki opłaty licencyjnej, takie jak przejście na płatną subskrypcję w stylu Netflixa lub model oparty na wpływach z reklam, nie wygenerują wystarczającej ilości środków, aby sfinansować BBC w czymkolwiek przypominającym jej obecną formę. W takiej sytuacji niszowe usługi użyteczności publicznej prawdopodobnie zostałyby zamknięte, a zbudowanie "paywalla" wokół usług realizowanych przez BBC byłoby technicznie bardzo trudne.

Przypomnijmy, w styczniu 2022 roku pojawiły się informacje, że brytyjski rząd chce odejść od modelu finansowania mediów publicznych opartego na abonamencie. Już wkrótce, czekają nas duże zmiany związane z TV licence. Ogłoszenie stawek brytyjskiego abonamentu telewizyjnego na kolejne dwa lata "będzie ostatnim". Od 2027 roku zostanie wprowadzony nowy model finansowania telewizji publicznej. Minister kultury Nadine Dorries potwierdziła, iż brytyjski rząd w kwietniu 2022 roku po raz ostatni ogłosił wysokość opłat w ramach TV licence.

W Izbie Lordów trwają prace nad nowym modelem finansowania

"To ogłoszenie o opłacie licencyjnej będzie ostatnim. Skończyły się czasy, kiedy starszym osobom groziły wyroki więzienia i komornicy pukający do drzwi. Czas teraz na dyskusję i debatę nad nowymi sposobami finansowania, wspierania i sprzedaży wspaniałych brytyjskich treści" - komentowała członkini ówczesnego gabinetu Borisa Johnsona w mediach społecznościowych.

Brytyjski odpowiednik abonamentu radiowo-telewizyjnego ma zostać utrzymany na tym samym poziomie przez dwa najbliższe lata. Stawka TV licence ma zostać "zamrożona" do 2024 roku i wynieść 159 funtów w skali roku. Następnie, na kolejne trzy lata ma nieznacznie wzrosnąć, a później w obecnej formie ma zostać zniesiona i zastąpiona inną formą finansowania publicznego nadawcy.

