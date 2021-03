Nowy plan wyjścia z lockdownu w Szkocji. Oto kluczowe daty stopniowego luzowania ograniczeń

Fot. Getty

Premier Szkocji Nicola Sturgeon ogłosiła ostateczny plan wyjścia z lockdownu. Zobacz, kiedy dokładnie i jakie restrykcje przestaną obowiązywać.

We wtorek popołudniu w szkockim parlamencie premier Nicola Sturgeon przedstawiła ostateczny plan wyjścia z lockdownu. Kiedy przestanie obowiązywać zasada „zostań w domu” i otworzą się sklepy i usługi non-essential? Oto kluczowe daty luzowania ograniczeń w Szkocji.

Kluczowe daty wychodzenia z lockdownu w Szkocji

Przemawiając przed szkockimi deputowanymi, Nicola Sturgeon mówiła między innymi, że sytuacja pandemiczna powinna stopniowo poprawiać się w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Premier Szkocji ostrzegła jednak, że ostrożność i stosowanie się do ograniczeń wciąż jest konieczne, by pandemia nie wymknęła się znów spod kontroli.

Od 26 marca będą mogły odbywać się wspólnotowe nabożeństwa religijne - przy limicie do 50 osób.

Od 2 kwietnia przestaje obowiązywać zasada „stay at home”, a zaczyna obowiązywać zasada „stay local”, która pozostanie w mocy przez co najmniej trzy tygodnie.

Od 5 kwietnia na uniwersytety i do college’ów powróci większa część studentów. Dzieci w wieku 12-17 lat będą mogły brać udział w treningach sportów kontaktowych na świeżym powietrzu. Otwarte zostaną centra ogrodnicze, a także usługi non-essential takie jak salony fryzjerskie, salony samochodowe, sklepy z artykułami gospodarstwa domowego. Przywrócone zostaną także sklepowe usługi click-and-collect.

Od 26 kwietnia od tej daty w całej Szkocji poziom ograniczeń powinien zostać obniżony do poziomu 3. Niektóre rejony mogą przejść od razu do poziomu 2. W praktyce przejście do poziomu 3 oznacza przede wszystkim, że:

Tego dnia przestaną obowiązywać ograniczenia dotyczące podróży krajowych - mogą jednak wciąż odbywać się kontrole w przypadku podróży poza Szkocję do innych części Wielkiej Brytanii.

Otwarte zostaną wszystkie sklepy.

Swoją działalność będą mogły wznowić także hotele, pensjonaty, biblioteki i inny instytucje kultury.

Kawiarnie, puby i restauracje będą mogły serwować posiłki i alkohol na zewnątrz do godziny 22. Wewnątrz lokali nie będzie można podawać alkoholu, a posiłki przy stolikach będą mogły odbywać jedynie w grupach nie większych niż cztery osoby z dwóch gospodarstw domowych.

W pogrzebach i weselach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

Spotkania towarzyskie na świeżym powietrzu będą dozwolone w grupach nie więkdzych niż sześć osób z trzech gospodarstw domowych.

Od 17 maja te rejony Szkocji, które były na poziomie 3, przejdą do poziomu 2. Oznacza to między innymi:

Spotkania towarzyskie w pomieszczeniach będą dozwolone dla grup składających się z maksymalnie czterech osób z dwóch gospodarstw domowych.

Dorośli będą mogli uczestniczyć w treningach sportów kontaktowych na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach grupowych.

Wznowiona zostanie działalność kin, klubów bingo i salonów gier.

Stopniowo wznawiane będą też eventy dla większej ilości uczestników, taki jak koncerty, festiwale.

Z początkiem czerwca cała Szkocja powinna przejść do poziomu 1, a następnie do końca czerwca do poziomu 0, oznaczającego całkowite wyjście z lockdownu.