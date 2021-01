Nowy lek na Covid-19. Trwają testy kliniczne sprayu, który zabija koronawirusa jeszcze w nosie

Umożliwia zabicie koronawirusa, gdy znajduje się w górnych drogach oddechowych, zanim jeszcze dostanie się "głębiej" do organizmu człowieka

Spray do nosa oparty na tlenku azotu ma mieć nawet 99% skuteczność!

Czy czeka nas przełom w walce z pandemią? W dniu wczorajszym, w poniedziałek 11 stycznia w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się badania kliniczne spray`u do nosa, który "zabija" koronawirusa zanim ten przedostanie się do organizmu człowieka.

Kanadyjska firma SaNOtize opracowała spray do nosa, który ma umożliwić usunięcie wirusa SARS-CoV-2 jeszcze gdy znajduje się w górnych drogach oddechowych. Ma to zapobiec jego dalszej inkubacji, przedostaniu się do płuc i zachorowaniu na Covid-19. Środek oparty na tlenku azotu, a więc substancji, która jest produkowana przez ludzki organizm i ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe, ma mieć wyjątkowo wysoką skuteczność, jak czytamy w depeszy AP. Jak wynika z badań prowadzonych na uniwersytecie stanowym Utah lek SaNOtize osiągnął skuteczność w zabijaniu koronawirusa sięga 99,9 proc., z kolei na uniwersytecie stanowym Utah - 95 proc. Zaznaczmy, że tę skuteczność osiągnięto w stosowaniu spray`u tylko w pierwszym dniu po zakażeniu.

W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się badania kliczne nowego leku na Covid-19

"Należy się cieszyć z każdej próby leczenia koronawirusa. Fakt, że stosunkowy prosty spray do nosa może być skutecznym lekiem, jest dobrą wiadomością, zapewniającą znaczne wzmocnienie naszych środków walki z tą wyniszczającą chorobą" - komentował profesor neurologii i dyrektor instytutu badań chorób układu krążenia na Uniwersytecie Londyńskim dr Pankaj Sharma.

W dniu wczorajszym ruszyły testy kliniczne właśnie w Wielkiej Brytanii, a już wcześnie badania pod tym kątem prowadzone są w Kanadzie.

Spray do nosa oparty na tlenku azotu ma mieć nawet 99% skuteczność!

Czy pojawienie się takiego środka może okazać się przełomem w walce z pandemią? "Należy o tym myśleć jako o efektywnej metodzie ochrony górnych dróg oddechowych, podobnej do dezynfekcji rąk, gdy chcemy chronić zewnętrzne części naszego ciała. Kiedy ludzie będą potencjalnie narażeni na zakażenie, użyją sprayu, by oczyścić swoje górne drogi oddechowe i zabić koronawirusa, nim ten spowoduje śmiertelną chorobę" - opisał dla AP działanie substancji Rob Wilson, odpowiedzialny za badania kliniczne w Europie. Jego zdaniem kluczowe w pokonaniu koronawirusa są programy szczepień, ale z pewnością środek tego typu może pełnić rolę pomocniczą.

Co czeka nas jeśli okaże się, że testy kliniczne potwierdzą skuteczność kanadyjskiego środka korona-bójczego? Producenci leku planują wystąpić o warunkowe dopuszczenie substancji do użytku. Najpierw spray SaNOtiz miałby pojawić się na rynku w Kanadzie, a następnie w Europie - w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!