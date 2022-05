Nowy gracz rzuci wyzwanie Lidlowi i Aldi - jego ceny mają być nawet 30% niższe!

W Wielkiej Brytanii ma pojawić się nowy gracz na rynku retail - marka Motatos ma rzucić wyzwanie Lidlowi i Aldi. Sieć ma oferować ceny lepsze, niż w dyskontach, ale tylko w ramach zakupów robionych przez internet.

Nowy gracz na rynku ma zawalczyć o klienta ceną, która ma być nawet do 30% niższa, niż u "niemieckiej" konkurencji. Motatos to sieć marketów, która z powodzeniem funkcjonuje w Szwecji, Danii, Finlandii i Niemczech, od 2020 roku. W kontynentalnej Europie marka ta jest znana jako Matsmart i została założona całkiem niedawno, bo w 2014 roku w Szwecji, a teraz szykuje się do podboju Wysp Brytyjskich. W jaki sposób? Otóż "ratuje" ona nadwyżki żywności z hurtowni przed "wyrzuceniem" ich, sprzedając ją w obniżonej cenie. Na jej stronie dostępne są artykuły, które mają zostać po prostu zniszczone z powodu zmian w opakowaniu, zmian pór roku lub krótkiego terminu przydatności do spożycia.

Czy codzienne zakupy staną się jeszcze tańsze?

Motatos specjalizuje się w napojach, przekąskach, artykułach AGD, produktach dla zwierząt domowych i kosmetykach. Ich cena zależy od tego w jakiej ilości złożymy zamówienie i można założyć, że im więcej zmówimy, tym taniej zapłacimy. Dostawy są realizowane przez zewnętrzne firmy logistyczne, zwykle trwają od jednego do trzech dni roboczych. Koszt wysyłki zależy od wielkości zamówienia.

Mówi się, że Motatos nawiązał już współpracę z kilkoma dystrybutorami, w tym Wholegood i Pricecheck. Zakupy w nowej sieci mamy zrobić już za kilka tygodniu, bo w czerwcu 2022 roku.

"Ruskiemu Lidlowi" się nie udało, uda się Motatos?

"Klienci w Wielkiej Brytanii są niesamowicie pasjonatami zrównoważonego rozwoju, ale potrzebują łatwych i opłacalnych sposobów na dokonywanie zrównoważonych wyborów, które często wiążą się z wysoką ceną. Dlatego jestem tak podekscytowany dołączeniem do Motatos, szczególnie na tym etapie jego rozwoju po niesamowitym sukcesie na innych rynkach europejskich" - komentowała Christabel Biella, menedżerka krajowa w Wielkiej Brytanii dla specjalistycznego portalu "The Grocer".