Nowy film dokumentalny ujawnia, dlaczego Meghan Markle tak naprawdę rozstała się z poprzednim mężem

Zaledwie tydzień po narodzinach pierwszego dziecka księcia Harry'ego i Meghan Markle, stacja Channel 5 wyemitowała dokument, w którym przyjrzała się poprzedniemu małżeństwu księżnej z producentem filmowym Trevorem Engelsonem. W filmie możemy usłyszeć, jakie były rzeczywiste powody rozpadu małżeństwa amerykańskiej aktorki.

Meghan Markle, obecnie nosząca zaszczytny tytuł księżnej Sussexu, weszła w związek małżeński z księciem Harrym po raz drugi w swoim życiu. Ze swoim pierwszym mężem, hollywoodzkim producentem filmowym Trevorem Engelsonem, rozwiodła się zaledwie po 2 latach małżeństwa. Należy jednak podkreślić, że Meghan pozostawała w związku z Trevorem przez 5 lat poprzedzających wstąpienie z nim w związek małżeński, do którego doszło w 2011 r. na Jamajce.

Jakie są więc rzeczywiste powody, dla których para tak szybko się rozstała po połączeniu się węzłem małżeńskim? Dotychczas słyszeliśmy, że Meghan i Trevor po prostu do siebie nie pasowali, ale prawda jest taka, że po prostu... nie mieli dla siebie w ogóle czasu. - Byli ze sobą przez siedem lat, a małżeństwem pozostawali 2 lata. Problemem dla małżeństwa okazał się dystans. Jak tylko się pobrali, to ona dostała rolę w „The Suits”, dlatego dużo czasu spędzała w Toronto, a on pozostał w Los Angeles. Związek tego po prostu nie przetrwał – mówi na lamach dokumentu królewska korespondentka Ashley Pierson.

Trevor Engelson też zdaje się ułożył sobie ponownie życie po rozstaniu z Meghan Markle. Producent filmowy zaręczył się zaledwie 2 tygodnie po tym, jak Meghan wzięła ślub z księciem Harrym w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze (19 maja 2018 r.) i stanął przed ołtarzem ze specjalistką ds. żywienia Tracey Kurland niecałe dwa tygodnie po przyjściu na świat dziecka jego byłej żony.

