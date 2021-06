Nowy banknot 50-funtowy z wizerunkiem Alana Turinga wszedł do obiegu. Znajduje się na nim 12 zagadek

Bank Anglii 23 czerwca, w dniu urodzin wybitnego matematyka, Alana Turinga wypuścił do obiegu nowy banknot 50-funtowy z jego wizerunkiem. Znajduje się na nim także 12 zagadek będących hołdem dla Turinga, który pracował m.in. nad złamaniem szyfrów niemieckiej enigmy i uznaje się go za jednego z twórców informatyki.

Od października 2022 roku stare banknoty 50- i 20-funtowe nie będą już akceptowane w sklepach, jednak na poczcie i w banku nadal będzie można je wymienić na nowe. Okazuje się, że, mimo rzadszych płatności gotówkowych w czasie pandemii, wciąż istnieje zapotrzebowanie na banknoty, co - jak podano – jest związane ze wzrostem populacji i większym gromadzeniem gotówki.

Nowy banknot 50-funtowy już w obiegu

Odkładnie w dniu urodzin wybitnego matematyka, Alana Turinga Bank Anglii włączył do obiegu nowe banknoty 50-funtowe z jego wizerunkiem. Gest ten jest nie tylko oddaniem hołdu wielkiemu matematykowi, który brał udział w złamaniu kodu enigmy, ale także jest formą przeprosin za nieludzkie potraktowanie go przez państwo brytyjskie.

Mimo ogromnych zasług Turinga, ze względu na fakt, że był homoseksualistą i znajdował się w związku z mężczyzną, co do roku 1967 było to w Anglii karalne, poddano go chemicznej kastracji. Mimo że brytyjski wywiad dużo wcześniej wiedział o preferencjach seksualnych Turinga, to ze względu na jego przydatność w czasie II wojny światowej, nie ujawniał tych informacji. Dopiero po wojnie Turing został oskarżony o „naruszenie moralności publicznej” i w ramach wyroku sądu dano mu wybór, którym była drastyczna terapia hormonalna lub więzienie. Turning wybrał to pierwsze. Jednak po dwóch latach terapii hormonalnej będącej chemiczną kastracją, dokładnie 7 czerwca 1954 roku matematyk popełnił samobójstwo przez zatrucie cyjankiem. Truciznę spożył wraz z jabłkiem.

Pomnik Alana Turinga w Manchesterze

Agencja wywiadowcza przygotowała 12 zagadek, które znajdują się na banknocie

Także w ramach przeprosin Turinga agencja wywiadowcza Government Communications Headquaters zwana w skrócie GCHQ, w której w czasie wojny pracował matematyk, przygotowała tzw. „Wyzwania Turinga” w formie 12 zagadek, które umieszczono na nowych banknotach.

Możemy na nowych 50-funtówkach znaleźć m.in. okienko z holograficznym widokiem, pod którym kryje się rodzaj sudoku, a liczbom można przypisać litery odczytując hasło. Także korona, która jest obowiązkowym symbolem na banknotach w UK, jest tak naprawdę łamigłówką. Dwunasta zagadka o nazwie „Enigma” jest metazagadką - złożoną z poprzednich zagadek. Samo „Wyzwanie Turinga” pomyślane jest tak, aby ci, którzy je podejmą, nie nudzili się na pewno przez siedem godzin.

Jak powiedział szef GCHQ, Jeremy Fleming:

- Turing był doceniany za geniusz i prześladowany za bycie gejem. Jego dziedzictwo przypomina nam o tym, jak wiele warta jest różnorodność, ale także o tym, jak wiele musimy zrobić, aby być naprawdę tolerancyjni.