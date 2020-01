Noworoczny koszmar na drogach w UK - w wypadkach życie straciło 6 osób

Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło na autostradzie M62, w czasie którego 22-letni kierowca jechał pod prąd. Został on aresztowany na miejscu zdarzenia pod zarzutem niebezpiecznej jazdy.

Radiowóz policyjny w święta zabił przypadkowego przechodnia na ulicy w Liverpoolu

Do tragicznego zdarzenia doszło w Liverpoolu w pierwszy dzień świąt. Tony Carroll niosąc prezenty wracał właśnie do domu z lokalnego pubu, gdy potrącił go radiowóz policyjny. Mężczyzna nie przeżył wypadku.