Nowoczesne polskie meble – 6 powodów, dla których warto je mieć

Polskie meble podbijają brytyjski rynek - coraz więcej mieszkańców Wysp docenia polskie trendy wnętrzarskie i to zgodnie z nimi chce urządzać wnętrza swoich domów. O powody, dla których wybierani są nasi rodzimi producenci, postanowiliśmy zapytać lidera sprzedaży polskich mebli na rynku brytyjskim, firmę Furnipol.

Do tego, że polskie wzornictwo jest niebanalne i ponadczasowe, nie trzeba nikogo przekonywać. Rodzimym projektantom przyświecały i wciąż przyświecają dwie główne idee – funkcjonalizm i poszukiwanie nowej formy, dzięki czemu w naszych salonach znajdują się meble, które nie wychodzą z mody i które doskonale spełniają swoje funkcje. Teraz doceniają je również mieszkańcy Wysp, ale nie tylko za to. Dlaczego polskie meble cieszą się w Wielkiej Brytanii coraz większym powodzeniem?

1. Nowoczesność i ponadczasowość. Jak już wspomnieliśmy te dwie cechy mogą iść w parze, warto jednak postawić w tym przypadku na prostotę, bez zbędnych dekoracji, która nigdy nie wychodzi z mody, nie nudzi się i dzięki czemu pasuje do różnych stylów wnętrzarskich.

2. Funkcjonalność – to kolejny atut polskich projektantów mebli. Dzięki niemu spełniają one jeden z podstawowych wymogów obecnych czasów, czyli są praktyczne. Aranżacja takich sprzętów nie nastręcza właścicielom problemów i pozwala w pełni wykorzystać przestrzeń mieszkalną.

3. Cena i jakość wykonania. Polskie meble – zwłaszcza w brytyjskich realiach – są często w przystępnej cenie, co w dobie obecnego kryzysu sprawia, że ich popularność rośnie. Co jednak istotne - cena to nie wszystko, gdyż kupując produkt złej jakości i nietrwały, tak naprawdę narażamy się na wydatek w najbliższej przyszłości. To dobra jakość jedynie w połączeniu z przystępną ceną są w stanie uczynić produkt bezkonkurencyjnym na rynku. Jak twierdzi wspomniany lider sprzedaży polskich mebli na rynku brytyjskim – Furnipol – „chcemy zerwać ze stereotypem polskie – tanie – słabe” i rozpowszechniać bezkompromisowy oraz oryginalny wizerunek polskiego designu.

Furnipol zrywa ze stereotypem "polskie-tanie-słabe"

4. Odejście od produkcji masowej, czyli kastomizacja. Tworzenie produktu najbardziej zbliżonego do indywidualnych oczekiwań klienta wpływa na największe jego zadowolenie z usługi. W swojej ofercie ma to również Furnipol, gdzie „klient może dobrać sobie tkaninę oraz kolor nóżek mebla, czy innych dodatków wedle własnego gustu”, dzięki czemu otrzymuje to, co najbardziej mu się podoba.

"Mając na uwadze indywidualnego klienta zadbaliśmy o dostęp do konsultantów 7 dni w tygodniu. Każdy może zadzwonić w dowolny dzień tygodnia i nasi konsultanci chętnie doradzą i odpowiedzą na każde pytanie. Zdajemy sobie też sprawę jak ważne jest zachowanie spójności kolorystycznej w pomieszczeniu, dlatego na prośbę klienta wysyłamy próbki wybranych tkanin, aby mógł obejrzeć ją przed zakupem i sprawdzić, czy pasuje do pozostałych elementów w domu. Oczywiście klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy próbek tkanin" - dodaje firma Furnipol.

Klient sam może dobrać tkaninę obiciową mebli oraz dodatki (fot. Furnipol)

5. Bezpieczeństwo zakupów – jest nieodzownym elementem zachęcającym klienta. Furnipol na przykład kładzie na ten aspekt ogromny nacisk i uważa, że można go również zaliczyć do głównych atutów firmy, co sprawia, że staje się bezkonkurencyjna na rynku. Przede wszystkim nie pobiera zaliczek i – mimo że robi produkty spersonalizowane na zamówienie – uznaje zwroty. Przy czym sam towar dostarcza do klienta własnym, bezpiecznym transportem, bez pośredników. Firma świadoma jest też tego, że ze względu na fakt wykonywania mebli na zamówienie terminy są bardziej odległe, a kwoty większe, dlatego też posiada możliwość płatności za zamówienie przy odbiorze. Widać w tym przede wszystkim pewność po stronie samej firmy do jakości wykonania swoich mebli i tego, że nie rozczarują one klienta, którego zadowolenie z zakupionego produktu jest bezwzględnym priorytetem.

6. Bogaty asortyment staje się kolejną zachętą. U jednego producenta możemy znaleźć wszystko, czego potrzebujemy do wystroju salonu, łazienki, sypialni, kuchni, pokoju dla dziecka, czy nawet ogrodu.