Nowe zasady wjazdu do UK dla Polaków — jak działa i ile będzie kosztować ETA?

Brytyjskie władze zaostrzą restrykcje dla przyjezdnych na Wyspy. Przybywający do UK będą musieli aplikować o wizę w systemie ETA. Jak będzie to wyglądało? Kiedy ten obowiązek obejmie Polaków? Co już wiemy na temat Electronic Travel Authorisation?

Czym jest Electronic Travel Authorisation (w skrócie - ETA)? Odpowiadając najkrócej, to po prostu cyfrowe zezwolenie pozwalające na pokonanie granicy brytyjskiej. W związku z założeniami polityki Home Office po Brexicie, granice Zjednoczonego Królestwa mają zostać uszczelnione. Wprowadzenie ETA uchodzi za największą zmianę przepisów w tym względzie od dziesięcioleci. Program ten jest oparty na modelu obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. W jego ramach obywatele UE i mieszkańcy innych krajów zostaliby obciążenie dodatkowym wydatkiem w związku z przyjazdem do UK, który pokrywałby koszty związane z obsługą ruchu granicznego i szeroko pojęta biurokracją.







Czym będzie Electronic Travel Authorisation?

Jak czytamy na oficjalnych stronach rządowych GOV.uk:

„Ubiegając się o ETA z odpowiednim wyprzedzeniem, odwiedzający Wielką Brytanię skorzystają na płynnej i wydajnej podróży. Proces aplikacji będzie szybki i w pełni cyfrowy. Większość odwiedzających składając wniosek za pośrednictwem aplikacji mobilnej i otrzyma szybką odpowiedź w tej sprawy [...]. Koszt ETA będzie zgodny z podobnymi systemami międzynarodowymi, a osoby fizyczne mogą wielokrotnie odwiedzać Wielką Brytanię”.

„Wzmocnienie naszej granicy pozostaje jednym z głównych priorytetów rządu” - w taki sposób minister ds. imigracji Robert Jenrick uzasadnia wprowadzenie nowych regulacji. „ETA zwiększa bezpieczeństwo naszych granic, intensyfikując naszą wiedzę o osobach pragnących przybyć do Wielkiej Brytanii i zapobiegając przybyciu tych, którzy stanowią zagrożenie”.

Kogo obejmą nowe regulacje?

Electronic Travel Authorisation (ETA) zostanie uruchomiony w październiku 2023 i sukcesywnie będzie obejmował obywateli kolejnych krajów. Jesienią tego roku, jako pierwsi skorzystają z niego obywatele Kataru, a następnie obywatele pozostałych państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Gulf Cooperation Council — są to: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Jordanii. Ich regulacje związane z ETA obejmą od lutego 2024. Warto również dodać, iż nowy program całkowicie zastąpi obecny program Electronic Visa Waiver (EVW), który wiązał się z ponoszeniem wyższych kosztów za jednorazową wizytę w UK.

Do końca 2024 roku ETA będzie wymagana dla tych podróżnych, którzy są obywatelami krajów unijnych, a więc również Polski, a także Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Nowej Zelandii, Australii. Praktycznie może to oznaczać, że wraz z nadejściem roku 2025 ruch bezwizowy do UK przestanie istnieć lub będzie bardzo ograniczony. Program nie będzie dotyczył obywateli brytyjskich i irlandzkich, którzy dzięki Common Travel Area mogą podróżować na Wyspie bez ograniczeń. ETA będzie jednak dotyczyło tych, którzy przyjeżdżają do UK przez Irlandię.

Ile będzie kosztowała aplikacja w ramach ETA?

Niestety, w oficjalnym komunikacie nie podano, ile będzie kosztowało ubieganie się o możność wjazdu do UK w ramach Elektronicznej Autoryzacji Podróży. Koszt ETA ma być zasadniczo zbliżony do kosztu podobnych systemów funkcjonujących na świecie. Co więcej, trzeba to wyraźnie zaznaczyć, po wydaniu pozytywnej decyzji w ramach aplikacji, podróżujących będą mogli wielokrotnie przekraczać brytyjską granicę w przeciągu dwóch lat od uzyskania ETA.

Dodajmy także, iż w ramach aplikacji konieczne będzie udostępnienie swoich danych biometrycznych, a także odpowiedzenie na kilka prostych pytań oraz dysponowanie ważnym paszportem i kartą płatniczą.

Co zmienia się dla Polaków wybierających się do UK?

Przypomnijmy, obecnie (po Brexicie, zgodnie z regulacjami, które weszły w życie od 1 października 2021) Polacy do UK nie mogą już wjechać do UK na dowodzie osobistym, konieczne jest wylegitymowanie się paszportem.

Rzecz jasna, przepisy te nie dotycząc tych obywateli RP, którzy posiadają status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii i uzyskali go na podstawie dowodu osobistego. Mogą ze swoich przywilejów korzystać co najmniej do końca 2025 roku.

