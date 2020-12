Nowe zasady wjazdu do Polski. Kto musi poddać się kwarantannie od 28 grudnia?

Fot. Getty

Od 28 grudnia 2020 w Polsce obowiązuje narodowa kwarantanna. Oznacza to, że zmianie uległy między innymi zasady wjazdu na terytorium RP zza granicy. Kto musi poddać się kwarantannie w Polsce, a kto jest z niej zwolniony?

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem polskich władz, od 28 grudnia 2020 uległy zmianie zasady wjazdu do kraju zza granicy. Narodowa kwarantanna w Polsce potrwa co najmniej do 17 stycznia 2021. Czy szczepionka zwolni z kwarantanny? Kto będzie musiał poddać się izolacji, a kto zostanie z niej zwolniony?

Nowe zasady wjazdu do Polski. Kto musi poddać się kwarantannie?

Kwarantanna dla przyjezdnych w Polsce obowiązuje w przypadku przekroczenia granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że osoby wjeżdżające do Polski z krajów UE (np. z Niemiec) nie mają obowiązku poddania się kwarantannie. Obowiązek ten mają jednak osoby podróżujące np. z Ukrainy czy Białorusi.

Ponieważ od 1 stycznia Wielka Brytania całkowicie opuści struktury UE, wydaje się zatem, że podróż samolotem z UK do PL (po wznowieniu lotów) będzie traktowana jako przekroczenie zewnętrznej granicy UE. Jednak w przypadku podróży samochodem, miejscem przekroczenia polskiej granicy będzie granica wewnętrzna UE (np. Polska-Niemcy) - i w takiej sytuacji nie powinno być kwarantanny dla osób podróżujących. Kwestia Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu nie została jednak jeszcze dookreślona przez polskie władze.

Wiadomo jednak, że bez względu na to skąd podróżujemy, na zwolnienie z kwarantanny mogą liczyć między innymi osoby, które się zaszczepią przeciw koronawirusowi. Ponadto, z kwarantanny w Polsce zwolnione będą m.in. osoby podróżujące w celach służbowych lub edukacyjnych, a także pracownicy służby zdrowia.

Więcej informacji oraz pełna lista wyjątków od kwarantanny dla przyjezdnych w Polsce znajduje się na stronie polskiej Straży Granicznej: KWARANTANNA W POLSCE OD 28 GRUDNIA 2020.