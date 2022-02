Nowe zasady podróży od 1 lutego w UE. Jakie zmiany w ograniczeniach wprowadziła Unia Europejska?

Czy zmiany dotyczą też podróży z UK do Polski?

Fot. Getty

Od 1 lutego w Unii Europejskiej obowiązują częściowo złagodzone zasady w zakresie podróży międzynarodowych. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

We wtorek 1 lutego weszły w życie zmiany w zasadach podróży międzynarodowych w obrębie Unii Europejskiej. Zmiany zostały wspólnie uzgodnione przez ministrów spraw zagranicznych krajów Wspólnoty. Czy zasady podróży z UK do Polski także uległy zmianie?

Podróż z UK do PL – czy są zmiany od 1 lutego?

Dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i ich rodzin ważna informacja jest następująca: 1 lutego nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w zasadach podróży z UK do PL. Co więcej, obowiązywanie dotychczasowych zasad przedłużono na razie do 1 marca 2022.

Oznacza to, że zmiany wprowadzone w UE od 1 lutego obejmują podróże międzynarodowe jedynie w obrębie Wspólnoty - czyli przy przekraczaniu granic wewnętrznych UE, a nie granic zewnętrznych. Należy przy tym również pamiętać, że każdy kraj UE pozostaje niezależny w kwestii tego, kiedy i czy w ogóle ostatecznie zastosuje się do zasad ustalonych na ogólnym unijnym szczeblu. W przypadku podróży do konkretnego kraju, należy więc sprawdzić dokładnie restrykcje dla podróżnych w tym właśnie kraju.

Natomiast w kwestii zasad podróży z UK do PL na stronie gov.pl opublikowano z końcem stycznia podsumowanie restrykcji dla podróżnych:

Zgodnie z obowiązującym od 31 stycznia Rozporządzeniem Rady Ministrów, wszystkie osoby pełnoletnie (oprócz sportowców, członków kadry i dziennikarzy relacjonujących zawody sportowe) oraz dzieci powyżej 5. roku życia, nawet zaszczepione, przylatujące z Wielkiej Brytanii do Polski przed 1 marca 2022 r. muszą pokazać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo języku angielskim. Ponadto, by uniknąć kwarantanny konieczne jest przedstawienie ważnego w UE dokumentu pełnego szczepienia, zaświadczenia o przejściu Covid-19 do 6 miesięcy przed przyjazdem, bilet lotniczy w ciągu 24 godzin od przylotu (w przypadku tranzytu), a dla dzieci do 12 r.ż. podróż z osobą dorosłą spełniającą warunki (ważne szczepienie lub dokument potwierdzający status ozdrowieńca). Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego (wykonanie testu w Polsce). Więcej informacji na temat podróżowania do Polski znajduje się na stronie rządowej gov.pl oraz stronie straży granicznej.

Powyższy komunikat oznacza zatem, że w Polsce nadal co do zasady obowiązuje kwarantanna wjazdowa dla osób podróżujących bezpośrednio z Wielkiej Brytanii, a każdy podróżny powyżej 5. rok życia (zaszczepiony, ozdrowieniec, niezaszczepiony itd.) ma obowiązek przedstawić negatywny wynik testu na Covid-19 nie starszy niż 24 godziny w momencie kontroli granicznej w Polsce. Test można wykonać albo przed podróżą, albo na lotnisku w Polsce przed kontrolą paszportową (o ile jest taka możliwość w danym porcie), albo też można zrobić test do 3 godzin już po kontroli granicznej.

Dodatkowo, aby uniknąć kwarantanny wjazdowej w PL - oprócz obowiązkowego testu - trzeba także przedstawić dowód potwierdzający okoliczności zwalniające z kwarantanny.

Zmiany w zasadach podróży wewnątrz UE

Jakie zatem zmiany wprowadziła Unia Europejska w zakresie zasad podróży międzynarodowych wewnątrz Wspólnoty? Przede wszystkim uzgodniono, że od wtorku 1 lutego 2022 dla podróżnych posiadających ważny unijny cyfrowy certyfikat covidowy zniesione zostaną podstawowe ograniczenia, takie jak testy i kwarantanna. Certyfikat taki można uzyskać w trzech sytuacjach:

pełne szczepienie (lub dawka przypominająca) – certyfikat ważny przez 270 dni od ostatniej dawki status ozdrowieńca – certyfikat ważny przez 180 dni od wyzdrowienia negatywny wynik testu – jeśli test PCR to certyfikat ważny przez 72 godziny, a jeśli test antygenowy, to certyfikat ważny przez 24 godziny.

Osoby, które nie zaliczają się do żadnej z powyższych grup, a tym samym nie mogą uzyskać unijnego cyfrowego certyfikatu covidowego, będą objęte dotychczasowymi zasadami wjazdowymi, których szczegóły są zależne od poszczególnych państw. Uzgodnione na poziomie UE ułatwienia dla części podróżnych uzasadniono wysokim odsetkiem wyszczepienia społeczeństwa europejskiego oraz mniejszym niebezpieczeństwem związanym z wariantem Omikron.