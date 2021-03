Nowe zasady kwarantanny po powrocie do Polski. Wiemy, co się zmienia!

Polskie władze zmieniają regulacje dotyczące wjazdu do Polski. Zmiany dotyczą zarówno krajów należących do strefy Schengen, jak i tych, które do niej nie należą. Co zmieniło się z punktu widzenia Polaków przylatujących z Wielkiej Brytanii?

Polskie Ministerstwo Infrastruktury wydało oficjalną informację dotyczącą zmiany zasad kwarantanny dla osób przekraczających granicę z Polską. Dotyczą one zarówno krajów należących do Strefa Schengen, jak i tych spoza tego obszaru. Będą obowiązywały zarówno w podróżowaniu drogą lotniczą, jak i lądową, w przypadku transportu indywidualnego, jak i zbiorowego. Zmiany zostały ogłoszone w dniu wczorajszym, w poniedziałek 29 marca 2021 roku przez wiceministra infrastruktury, Marcina Horałę. Weszły one w życie bardzo szybko, bo obowiązują już z dniem dzisiejszym, czyli z wtorkiem, 30 marca 2021.

Jakie konkretnie zmiany zostały wprowadzone? Oto oficjalne zestawienie:

Kraje należące do Strefy Schengen

obowiązek posiadania negatywnego testu w kierunku koronawirusa. Test wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy

rodzaj testu: PCR lub antygenowy

wszystkie środki transportu – transport zbiorowy i indywidualny oraz piesze przekraczanie granicy

podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, mogą wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny

Kraje spoza strefy Schengen

każdy z podróżujących zostanie skierowany na 10-dniową kwarantannę

z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa podróżny

podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny

rodzaj testu: PCR lub antygenowy

Jeśli idzie o podróżowania z Wielkiej Brytanii do Polski to rzecz jasna zastosowanie mają zasady z drugiego punktu. Nie można również zapominać o tym, że po stronie brytyjskiej obowiązują również inne regulacje, które mocno utrudniają, jesli nie uniemożliwiają, podróżowanie do Polski. Aby opuścić UK trzeba mieć "uzasadniony powód", a więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule: "Co się liczy jako uzasadniony powód wyjazdu z UK? Zobacz zmiany dla podróżnych od 29 marca i jakie dokumenty są wymagane". Po szczegółowe informacje odsyłamy właśnie do niego.

Co więcej, każdemu, kto będzie próbował wyjechać z Anglii bez odpowiedniego uzasadnienia, będzie groziła grzywna w wysokości 5 tys. funtów. Więcej na ten temat pisaliśmy z kolei w tym artykule: "£5 000 kary za podróż zagraniczną bez uzasadnionego powodu. Od kiedy mają obowiązywać nowe przepisy w Anglii?".

Polskie władze ostrzegają równiez przed wydłużeniem czasu związanego z załatwieniem wszelkich formalności w tej kwestii. "Musimy ostrzec pasażerów, że będzie to się wiązało z wydłużonym czasem obsługi na lotnisku. Trzeba się liczyć z tym, że nieraz nawet do kilku godzin może upłynąć od wylądowania samolotu do wyjścia z lotniska, czasami będzie tak, że będzie trzeba dłużej poczekać w samolocie na deboarding" - komentował wiceminister Horała. "Trzeba się liczyć z tym, że będzie także oczekiwanie na kontrole straży granicznej przy wychodzeniu z samolotu. Niestety wszyscy musimy się uzbroić w cierpliwość" - uzupełniał.