Podróże i turystyka Nowe trasy w Ryanairze z brytyjskich lotnisk na sezon letni

Wraz z wprowadzeniem letniego rozkładu lotów pojawiły się nowe trasy w Ryanairze z wielu brytyjskich lotnisk. Tani przewoźnik poszerzył swoją ofertę między innymi z Birmingham, Bournemouth, Cardiff, Luton i Manchesteru.

W tym sezonie letnim będziemy mogli polecieć Ryanairem z Wielkiej Brytanii do wielu nowych destynacji. Jakie zatem nowe trasy uruchomił tani przewoźnik tegoroczny sezon?

Nowe trasy w Ryanairze

Irlandzkie linie uruchamiają w tym roku w sezonie letnim nowe trasy. Irlandzkim przewoźnikiem polecimy między innymi z Birmingham do Paryża, Marrakeszu czy Tirany.

Z kolei Agadir to jeden z dwóch nowych kierunków obsługiwanych z lotniska w Bournemouth. A w czerwcu Ryanair wprowadzi do swojej siatki połączeń również Nantes.

Od 6 kwietnia utworzone zostaną nowe trasy z Cardiff do Alicante, na Teneryfę, do Dublina, Faro i Malagi. Natomiast nowe połączenie z Luton do Palmy będzie obsługiwane trzy razy w tygodniu. Z kolei w czerwcu Ryanair doda takie destynacje jak Rodos czy Zadar, co da łącznie 29 tras z lotniska Luton.

Nowe kierunki z Manchesteru i Stansted

Z lotniska w Manchesterze tego lata Ryanair będzie obsługiwał łącznie 83 kierunki, w tym nowe między innymi do Tangeru. 4 kwietnia zacznie latać do Dubrownika, a 28 kwietnia do Reggio we Włoszech.

W tym samym czasie linie lotnicze Jet2 uruchomią letnie loty ze Stansted do Tivitat w Czarnogórze oraz z lotniska Belfast International na Maltę. Z kolei loty do Nicei ze Stansted rozpoczną się 3 maja.

Regionalny przewoźnik Eastern Airways przywrócił loty na paryskie lotnisko Charles De Gaulle z lotnisk East Midlands i Southampton po pięcioletniej przerwie.

Ponadto Ryanair planuje wykonywać 12 lotów tygodniowo do i z lotniska w Norwich przez całe lato. Tania linia lotnicza wprowadziła tam trzy nowe połączenia. W poniedziałek wielkanocny z lotniska Norwich wystartowały pierwsze nowe loty Ryanaira do Alicante, Faro i na Maltę.