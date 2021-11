Nowe trasy Ryanaira z Wielkiej Brytanii do Polski. Tani przewoźnik podał rozkład lotów na lato 2022

Tani przewoźnik lotniczy, Ryanair podał rozkład lotów na lato 2022, a wraz z nim poinformował o utworzeniu 24 nowych tras z Wielkiej Brytanii, w tym także do Polski. Aby uczcić tę informację irlandzkie linie ogłosiły wyprzedaż biletów na te loty, która obowiązuje do 25 listopada.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Ryanair otworzył aż 14 nowych baz i dodał do swojego rozkładu lotów 560 nowych tras. Tani przewoźnik nie próżnuje i już poinformował o swoim rozkładzie lotów na lato 2022, który ma tylko potwierdzać rozwój firmy.

Nowe trasy z UK także do Polski

W letnim harmonogramie lotów Ryanaira pojawi się aż 24 nowych tras z Wielkiej Brytanii, jedna z nich obejmie loty z lotniska Luton do Lublina. Poniżej publikujemy wszystkie nowe trasy z UK, które pojawią się w lecie przyszłego roku:

Birmingham – Zadar

Bournemouth – Bergerac

- Zadar

Liverpool – Bruksela

- Zadar

London Luton – Lublin

- Burgas

- Katania

London Stansted – Menorca

- Växjö

- Maastricht-Aachen

- Örebro

- Madeira

Manchester – Wiedeń

- Madeira

Newcastle – Chania

- Fuerteventura

- Ibiza

- Gran Canaria

- Menorca

- Pafos

- Ryga

- Zadar

- Mediolan

Wyprzedaż biletów na nowe trasy w Ryanairze

Jak powiedział dyrektor handlowy Ryanaira, Jason McGuinness:

- Aby uczcić wprowadzenie nowych tras uruchomiliśmy ograniczoną czasowo wyprzedaż miejsc z biletami od 29,99 funta za podróż do końca października 2022, którą należy zarezerwować do północy w czwartek, 25 listopada. Ponieważ ceny biletów lotniczych mają wzrosnąć do 2022 roku ze względu na ograniczenia w przewozie pasażerów, zachęcamy naszych klientów do wcześniejszej rezerwacji i skorzystania z niższych cen”.