Zimowy rozkład lotów 2019/20 - SPRAWDŹ jakie nowe trasy uruchomiono do UK

Zmiana czasu, która miała miejsce w minioną niedzielę oznacza dla polskiego ruchu lotniczego przejście z sezonu letniego na sezon zimowy. W rozkładzie lotów pojawiły się nowe kierunki, które z pewnością zainteresują Polaków w UK.

Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu linie lotnicze operujące na terenie Polski ogłaszają nowy rozkład lotów i otwierają nowe połączenia. Jak wyliczyli specjaliści z TVN24 Bis w sumie uruchomione zostaną aż 103 nowe trasy. Dla Polaków często latających do UK i z powrotem mamy sporo dobrych wieści, bo ich spora część to właśnie połączenia na Wyspy.

<< MIAŁEŚ OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT? SPRAWDŹ, JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE >>

Węgierski Wizz Air już od 18 grudnia otworzy nowe połączenia Warszawy z Wielką Brytanią. Cztery razy w tygodniu będą odbywać się loty do szkockiego Edynburga. Ofera lotów do UK z krakowskich Balic stanie się jeszcze bardziej obszerna. Wspomniane wyżej linie Wizz Air oferuje nowe połączenie do Londynu Gatwick, samolotami pod szyldem Ryanaira będziemy mogli polecieć do Londynu Luton, a Jet2 obsługuje połączenie ze szkockim Glasgow.

Jeśli idzie o Gdańsk to z nowych połączeń z Wyspami wspomnieć trzeba o lotach Wizz Aira do szkockiego Edynburga. Z kolei Katowice staną się nową polską bazą Ryanaira. Pośród 64 nowych połączeń uruchomionych na lotnisku w Pyrzowicach aż dwanaście będzie realizowanych przez taniego irlandzkiego przewoźnika. Wśród nich znajdą się loty do Cork i Manchesteru, a oprócz tego polecimy do Edynburga i Londynu Stansted.

Warto wspomnieć, że w zeszłym sezonie najpopularniejszym kierunkiem lotniczym w Polsce była stolica Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę całość ruchu czyli loty czarterowe i zwykłe do Londynu poleciało 531 434 pasażerów.

Dodajmy, że lotnicza zima w tym sezonie rozpoczęła się 27 października i potrwa do potrwa do 28 marca 2020 roku.

