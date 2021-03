Nowe prawo do naprawy sprzętu elektronicznego w UK. Wielka Brytania idzie śladem Unii Europejskiej

Fot. Getty

Władze Wielkiej Brytanii zapowiedziały wprowadzenie nowego prawa konsumenckiego. Kiedy zacznie obowiązywać nowe prawo do naprawy zakupionego sprzętu elektronicznego?

Jeszcze w tym roku brytyjscy konsumenci otrzymają nową ochronę, dotyczącą zakupionego sprzętu elektronicznego, takiego jak lodówki, pralki czy telewizory. Władze UK potwierdziły wprowadzenie nowych przepisów.

Prawo do naprawy zakupionego sprzętu elektronicznego w UK

Wielka Brytania zamierza wprowadzić podobne przepisy ochrony konsumentów, jakie obowiązują już w Unii Europejskiej. Celem nowych zasad są nie tylko dodatkowe gwarancje dla kupujących, ale również ochrona środowiska - dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej oraz ograniczeniu nadprodukcji materiałów. W efekcie, rząd chce przedłużyć żywotność sprzętów elektronicznych nawet o 10 lat, pozostawiając w kieszeniach brytyjskich konsumentów średnio około 75 funtów rocznie z tytułu mniejszych rachunków.

Ponadto, jak podaje BBC, według wstępnych szacunków nowe przepisy mogą zmniejszyć nawet o 1,5 miliona ton ilość odpadów pochodzących ze sprzętów elektronicznych. Cytowany przez brytyjski dziennik minister ds. biznesu i energii, Kwasi Kwarteng, powiedział: „Nasze plany zaostrzenia standardów dotyczących produktów przyczynią się do tego, że więcej urządzeń elektrycznych będzie można naprawiać, zamiast wyrzucać je na śmietnik - dzięki czemu więcej pieniędzy trafi do kieszeni konsumentów, jednocześnie chroniąc środowisko”.

Wielu brytyjskich konsumentów skarżyło się na nietrwałość sprzętów gospodarstwa domowego, a także na często występujący brak możliwości naprawy urządzeń w domu, ponieważ sprzedawcy nie gwarantowali dostępu do części wymiennych. Dzięki nowym przepisom już od wakacji 2021 brytyjscy konsumenci będą mieć prawo do naprawy zakupionych urządzeń elektronicznych, takich jak lodówki, pralki czy telewizory, ponieważ producenci będą prawnie zobowiązani do zapewnienia konsumentom dostępu do części zamiennych. Wcześniej w Wielkiej Brytanii nie obowiązywały takie zasady.